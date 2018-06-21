استان قزوین ۵ درصد محصولات باغی و زراعی کشور را تولید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز پنجشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید دامپزشکی استان قزوین که در محل جهاد کشاورزی برگزار شد اظهارداشت: با فعالیت بیش از ۸۰ هزار بهره بردار زمینه تولید بیش از ۴ میلیون تن انواع محصولات باغی و زراعی در استان فراهم شده است.

وی اضافه کرد: ۲۲ درصد اشتغال استان در زمینه کشاورزی است و با تولید ۲۵ هزار تن گوشت قرمز و ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ گوشتی و ۶۰ هزار تن گوشت مرغ بخش مهمی از نیاز کشور تامین شده است.

خمسه تصریح کرد: تولید ۵۲۳ هزار تن شیر، کسب رتبه یازدهم در این محصول، رتبه چهارم در تولید تخم مرغ، اول در مرغ اجدادی موقعیت خاصی به استان داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: نقش دامپزشکی استان در تضمین و تامین سلامت فرآورده های دامی و طیور بسیار تعیین کننده است و با مدیریت منطقی در این عرصه با کمترین مشکلات در زمان بروز بیمارهای دامی روبرو شدیم.

وی بیان کرد: آقای نقیبی از مدیران جهادی بودند که با تلاش ارزشمند خود توانستند گامهای ارزشمندی در مسیر سلامت غذایی مردم استان ایفا کنند.

خمسه اظهارداشت: وجود ۶۰۰ دانش آموخته دامپزشکی و زیرمجموعه آن ظرفیت بسیار ارزشمندی است که می تواند در پیشبرد برنامه های سازمانی به استان کمک کند.

در ادامه ضمن تقدیر از خدمات بهمن نقیبی مدیرکل سابق، حمید زینالی به عنوان مدیرکل جدید دامپزشکی استان قزوین معرفی شد.