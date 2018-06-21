۲۶ پیشکسوت فوتبال تبریز تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقیون اظهار داشت: مسابقات ۴ جانبه فوتبال پیشکسوتان نکوداشت بیوک صباغ با حضور تیم‌های ملوان بندرانزلی، منتخب اردیبل، منتخب تبریز و متحد تبریز از امروز در ورزشگاه تختی تبریز برگزار می‌شود.

وی گفت: تیم‌های برنده بازی‌های امروز فردا دیدار نهایی مسابقات را برگزار می‌کنند و تیم‌های بازنده نیز برای کسب مقام سوم به مصاف هم می‌روند.

مدیر روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: عصر فردا پیش از بازی فینال طی مراسمی از ۲۶ پیشکسوت فوتبال تبریز تجلیل به عمل می‌آید.

به گفته وی در این مراسم از بیوک صباغ، علی عطایی، علی‌اصغر کوشافر، ‌حسام گلزار، علی شیردل، اسماعیل هاشمی، جواد صدقی، عباس اسدزاده، اکبر شهابی، جمشید نیکمهر، داود ارغوانی، صمد رسولی، محمد حاج‌محمدی، رحیم عباس قلیزاد، هدایت مهابادپور، میرمجید ناظمی، عزیز دامنه کوه سرخابی، داریوش حاج‌رشیدی، مجید سوزنده، حبیب چرندابی، احد نظرزاده، خلیل سلیمی، یعقوب شارقی، جلال فاخری، یونس محمودی و یوسف چوپانی تجلیل خواهد شد.

همچنین از پیشکسوت استان گیلان مصطفی ایران‌دوست و پیشکسوت فوتبال اردبیل مسعود هوشمند هم تجلیل صورت خواهد می گیرد.

مسابقات ۴ جانبه فوتبال پیشکسوتان نکوداشت بیوک صباغ امروز و فردا در ورزشگاه تختی تبریز برگزار می‌شود.