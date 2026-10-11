به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی‌ امیری، عصر یکشنبه در همایش گردشگری مهر شیراز با تشریح برنامه‌های دولت برای توسعه این صنعت گفت: برنامه هفتم توسعه، مبنای حرکت کشور در شرایط ثبات و آرامش است و بر اساس اهداف تعیین‌شده در این برنامه، جذب ۱۵ میلیون گردشگر و ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به صنعت گردشگری در پی شرایط جنگی افزود: در فروردین‌ماه، گردشگری کشور با افت ۷۰ درصدی مواجه شد، اما این شاخص در شهریورماه به منفی سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسید و در مهرماه نیز روند بهبود ادامه یافت و به مرز رشد مثبت نزدیک شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه دولت به اهداف برنامه هفتم توسعه متعهد است، ادامه داد: با توجه به شرایط جنگی و خسارت‌های واردشده به این صنعت، از مجلس درخواست کرده‌ایم اهداف گردشگری متناسب با شرایط موجود تعدیل شود.

توسعه زیرساخت‌ها برای جذب گردشگران بیشتر

صالحی‌امیری با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های گردشگری کشور بیان کرد: گردشگری بر سه ضلع جذابیت، امنیت و زیرساخت استوار است و برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی به‌تنهایی برای توسعه این صنعت کافی نیست.

وی افزود: در دو سال گذشته یک‌هزار و ۳۷۲ پروژه زیرساختی گردشگری در کشور افتتاح شده و در حال حاضر نیز ۳۷ پروژه در سراسر کشور با ارزش اعلام‌شده ۱۳۰۰ همت در دست ساخت است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به برنامه دولت برای تسریع در اجرای پروژه‌ها گفت: وزارتخانه با حضور در استان‌های مختلف، توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع سرمایه‌گذاری را پیگیری می‌کند تا کشور برای پذیرش گردشگران در آینده آمادگی بیشتری داشته باشد.

صالحی‌امیری خطاب به هتلداران، آژانس‌های گردشگری، راهنمایان و سرمایه‌گذاران تأکید کرد: فعالان این صنعت باید برای افزایش ورود گردشگران آماده باشند و دولت نیز وظیفه دارد موانع پیش روی فعالیت آنان را برطرف کند.

گردشگری ایران در مسیر بهبود؛ فعال‌سازی مسیرهای زمینی

وی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده برای گردشگری هوایی در شرایط کنونی اظهار کرد: دولت برای جبران این محدودیت‌ها، فعال‌سازی مسیرهای زمینی و تقویت ارتباط گردشگری با کشورهای همسایه را دنبال می‌کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: مذاکراتی با کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان، عراق و ارمنستان برای تسهیل رفت‌وآمد و فعال‌سازی مسیرهای گردشگری انجام شده است.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت سفرهای زمینی از عراق به ایران گفت: روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر از بصره و استان‌های جنوبی عراق به خوزستان سفر می‌کنند و برنامه‌هایی برای تقویت این روند و استفاده از ظرفیت مرزهای دیگر کشور نیز در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: سه سناریو برای مدیریت گردشگری در شرایط مختلف، شامل وضعیت ثبات و آرامش، شرایط جنگی و وضعیت نه جنگ و نه صلح، تدوین شده است تا کشور متناسب با تحولات پیش‌رو آمادگی لازم را داشته باشد.

حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه اشتغال گردشگری

صالحی‌امیری با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری در رونق گردشگری گفت: توسعه این صنعت می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد، بهبود معیشت خانوارها و تقویت اقتصاد مناطق مختلف کشور کمک کند.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران ایرانی با وجود دشواری‌های اقتصادی در کشور مانده‌اند و به توسعه زیرساخت‌ها ادامه می‌دهند، افزود: سرمایه و سرمایه‌گذار باید مورد حمایت قرار گیرند و تسهیل صدور مجوزها، ارائه تسهیلات و تعریف مشوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله اقدامات ضروری برای تقویت این حوزه است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با اشاره به وضعیت اقامت در مراکز گردشگری شیراز گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، ضریب اشغال هتل‌های شیراز در شهریورماه بیش از ۸۰ درصد بوده است؛ موضوعی که اهمیت توسعه ظرفیت‌های اقامتی و آمادگی برای پذیرش گردشگران بیشتر را نشان می‌دهد.

فارس؛ ظرفیت راهبردی گردشگری ایران

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه تاریخی و تمدنی فارس گفت: این استان بیش از سه هزار اثر ثبت ملی و بیش از ۱۲ هزار اثر تاریخی شناخته‌شده دارد و بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تمدنی آن همچنان ناشناخته مانده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت گردشگری فارس به شهر شیراز محدود نمی‌شود، افزود: مناطق مختلف این استان از جمله فیروزآباد و بیضا نیز گنجینه‌هایی ارزشمند از تاریخ و تمدن ایران را در خود جای داده‌اند که شناسایی و معرفی آن‌ها به پژوهش‌های مستمر و کاوش‌های باستان‌شناسی نیاز دارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیشنهاد کرد مرکز مطالعات فرهنگ و تمدن فارس در شیراز راه‌اندازی شود و گفت: با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این استان، شکل‌گیری بزرگ‌ترین موزه ایران در شیراز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین ظرفیت گردشگری ایران باید در فارس شکل بگیرد و با توسعه زیرساخت‌ها، معرفی میراث تاریخی و فرهنگی و حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه حضور گردشگران از سراسر جهان در این استان فراهم شود.