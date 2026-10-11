به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کیخا بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: ضرورت معرفی شایسته ایران و ظرفیت‌های گسترده آن، مبنای طراحی طرح «ایران جان» بود چراکه بسیاری از زیبایی‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای کشور، آن‌گونه که باید به مردم ایران و سایر کشورهای جهان معرفی نشده‌اند.

وی افزود: رویداد ملی «ایران جان» با هدف شناساندن زیبایی‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای استان‌ها به مردم ایران و مخاطبان بین‌المللی طراحی شده و تلاش می‌کند عقب‌ماندگی رسانه‌ای در روایت ظرفیت‌های کشور را جبران کند.

کیخا با اشاره به تولیدات رسانه‌ای استان مرکزی در حوزه صنعت تصریح کرد: برخی از دستاوردهای صنعتی کشور، از جمله تولید آهن اسفنجی و فناوری‌های پیشرفته، ظرفیت‌های شگفت‌انگیزی هستند که تاکنون روایت متناسبی از آن‌ها ارائه نشده است.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما ادامه داد: در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع فولاد، کشتی‌سازی، پتروشیمی، پزشکی و سایر بخش‌های صنعتی و تخصصی، ظرفیت‌های ارزشمندی در استان‌های کشور وجود دارد که باید با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای به مخاطبان معرفی شوند.

وی با تشریح روند شکل‌گیری رویداد «ایران جان» تاکید کرد: بر اساس این ایده مقرر شد هر ماه یک هفته به معرفی ظرفیت‌های یک استان اختصاص یابد و همه شبکه‌های سراسری، مراکز استانی و بسترهای فضای مجازی برای بازنمایی توانمندی‌ها، زیبایی‌ها و مسائل اولویت‌دار آن استان مشارکت کنند.

کیخا افزود: پس از تدوین طرح، موضوع در نشست وزارت کشور با حضور استانداران ارائه شد و با استقبال استان‌ها همراه شد. در ادامه، استان‌های مختلف کشور به‌ترتیب میزبان این رویداد شدند و یازدهمین ایستگاه رویداد ملی «ایران جان» به استان مرکزی اختصاص یافت.

وی استان مرکزی را استانی برخوردار از ظرفیت‌های گسترده صنعتی، فرهنگی و انسانی دانست و بیان کرد: مرکزی، مهد مفاخر و از کانون‌های مهم صنعتی کشور است و برگزاری رویداد «ایران جان» فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌ها و استعدادهای این استان به شمار می‌رود.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما افزود: در جریان برگزاری رویداد «ایران جان» در آذربایجان شرقی، نتایج نظرسنجی‌ها نشان داد بیش از ۶۵ درصد مردم ایران این رویداد را مشاهده کرده‌اند.

وی گفت: یکی از اهداف اصلی این رویداد، افزایش سطح آگاهی عمومی درباره استان‌هاست؛ به همین منظور، پیش از برگزاری هر دوره، میزان شناخت مردم درباره مفاخر، شخصیت‌های تاریخی، شهدا و ظرفیت‌های آن استان ارزیابی می‌شود و پس از اجرای رویداد نیز تغییرات این شاخص‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کیخا تاکید کرد: میزان رضایتمندی مردم از نحوه معرفی استان خود نیز از شاخص‌های مهم ارزیابی این رویداد است و بررسی‌ها در دوره‌های گذشته، نتایج امیدوارکننده‌ای را نشان داده است.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما با اشاره به نقش رسانه ملی در جبران کم‌توجهی‌های گذشته به ظرفیت‌های استانی گفت: در سال‌های گذشته، بسیاری از استان‌ها برای انعکاس اخبار و معرفی توانمندی‌های خود با محدودیت‌هایی مواجه بودند، اما امروز با همراهی شبکه‌های سراسری، زمینه گسترده‌تری برای بازتاب ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور فراهم شده است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی، بخشی از کنداکتور روزانه شبکه‌های سراسری به معرفی استان‌ها اختصاص یافته و این روند در کنار رویداد «ایران جان» می‌تواند به تقویت شناخت عمومی از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای کمک کند.

کیخا با اشاره به توانمندی‌های رسانه‌ای استان مرکزی تصریح کرد: تولیدات ارائه‌شده از سوی صداوسیمای استان مرکزی نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند این مجموعه است و امید می‌رود رویداد ملی «ایران جان» در این استان نیز به معرفی دستاوردها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مرکزی تبدیل شود.