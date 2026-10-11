اهدای عضو ۵ بیمار مرگ مغزی در قزوین از ابتدای سال

سعید مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری پنج مورد اهدای عضو در استان قزوین انجام شده که چهار مورد از طریق دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مورد اخیر در تاکستان از طریق دانشگاه علوم پزشکی تهران پیگیری شده است.

وی با اشاره به فعالیت انجمن اهدای عضو ایرانیان در استان از سال ۱۳۹۸ افزود: تاکنون بیش از ۹۵ هزار کارت اهدای عضو در قزوین صادر شده است؛ اقدامی که با همراهی سفیران انجمن و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها و همکاری دستگاه‌هایی مانند استانداری و اداره‌کل آموزش‌وپرورش توسعه یافته است.

سه راه برای دریافت کارت اهدای عضو

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان شعبه قزوین درباره راه‌های دریافت کارت اهدای عضو گفت: متقاضیان می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی انجمن به نشانی «ehda.ir» اقدام کنند یا عدد ۸۲۸ را به سامانه پیامکی ۳۴۳۲ ارسال کنند. همچنین امکان مراجعه به سفیران انجمن در برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف فراهم است.

وی با تأکید بر اهمیت ثبت تمایل افراد به اهدای عضو توضیح داد: داشتن کارت می‌تواند در تصمیم‌گیری خانواده در شرایط دشوار مؤثر باشد؛ به‌گونه‌ای که خانواده از پیش با خواست فرد آشناست و این موضوع می‌تواند به افزایش رضایت برای اهدای عضو کمک کند.

تفاوت مرگ مغزی و کما؛ موضوعی نیازمند آگاهی‌رسانی

این مسئول، یکی از چالش‌های مهم در مسیر اهدای عضو را اشتباه‌گرفتن مرگ مغزی با کما دانست و گفت: در کما، بسته به علت و شدت آسیب، امکان بازگشت به هوشیاری وجود دارد؛ اما در مرگ مغزی، عملکرد مغز به‌طور برگشت‌ناپذیر متوقف شده است و امکان بازگشت به زندگی وجود ندارد.

وی افزود: آگاهی‌بخشی درباره تفاوت این دو وضعیت و تبیین اهمیت اهدای عضو می‌تواند به خانواده‌ها در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کند؛ تصمیمی که در صورت فراهم‌بودن شرایط پزشکی، امکان نجات جان چند بیمار را فراهم می‌کند.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان شعبه قزوین با اشاره به اهمیت زمان در فرایند اهدای عضو خاطرنشان کرد: پس از اعلام مرگ مغزی، فرصت برای حفظ و پیوند اعضای قابل اهدا محدود است و هرچه فرایند رضایت‌گیری و اقدامات پزشکی سریع‌تر انجام شود، امکان حفظ و استفاده از اعضای بیشتری فراهم خواهد بود.