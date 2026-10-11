به گزارش خبرنگار مهر، دومین شب از مراسم سوگواری رهبر شهید امت و اساتید و دانشجویان شهید به همت هیئت اصحاب الحسین(ع) یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در مسجد دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این مراسم حجت‌الاسلام محسن قنبریان استاد حوزه و دانشگاه به سخنرانی می‌پردازد و حاج سیدرضا نریمانی و حاج مهدی رسولی نیز مرثیه‌خوانی خواهند کرد.

این مراسم از اذان مغرب و عشا آغاز می‌شود و حسینیه کودک نیز برای حضور کودکان در نظر گرفته شده است. همچنین، امتداد برنامه در سردر دانشگاه تهران برقرار خواهد بود.

در ادامه برنامه پاسداشت رهبر شهید و شهدای دانشجو و اساتید همچنین مراسم های دیگری نیز روزهای دوشنبه و سه شنبه، ۲۱ و ۲۲ مهرماه نیز در دانشگاه های علامه طباطبایی و شهید بهشتی با حضور ذاکرین اهل بیت برگزار خواهد شد.