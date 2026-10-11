رونمایی از تصویر مینا ساداتی در «مادرزاد»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «مادرزاد» به کارگردانی مرتضی علیزاده و تهیه‌کنندگی محمود بابایی که در سکوت خبری مقابل دوربین رفت، با اتمام مراحل فنی آماده حضور در فستیوال‌های بین‌المللی شد.

«مادرزاد» با نام بین‌المللی Inherited در نخستین نمایش جهانی خود به بخش مسابقه بین‌الملل چهل‌وهفتمین جشنواره فیلم قاهره که در رده جشنواره‌های A قرار دارد، راه یافت.

همزمان با اعلام این خبر از سوی جشنواره، نخستین تصویر از مینا ساداتی ایفاگر نقش اصلی قصه «مادرزاد» منتشر شد.

«مادرزاد» دومین فیلم بلند مرتضی علیزاده پس از «بی‌بدن» است. اثر جدید این کارگردان همچون «بی‌بدن» درامی اجتماعی و ملتهب بوده که این بار یک مسئله‌ زنانه را نشانه گرفته‌ است.

پخش بین‌المللی این اثر سینمایی را ماداکتو پیکچرز برعهده دارد و جزئیات بیشتر درباره داستان، دیگر بازیگران و عوامل متعاقبا اعلام خواهد شد.

چهل و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم قاهره از ۱۱ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۰ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵) در شهر قاهره پایتخت مصر برگزار خواهد شد.