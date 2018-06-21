«آنتونیو گوترش» با «ولادیمیر پوتین» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز پنج‌شنبه از دیدار «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری کشورش در مسکو خبر داد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه درباره این دیدار گفت: طزفین درباره مسائل مهم بین المللی به تبادل نظر پرداختند. در این دیدار همچنین درباره خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل گفتگو شد.

بر اساس اعلام پسکوف، رئیس‌جمهوری روسیه در گفتگوی روز چهارشنبه خود با دبیرکل سازمان ملل، این سازمان را یک چهارچوب جهانی برای حل بحران‌ ها توصیف و تأکید کرد که منشور سازمان ملل مبنای اصلی قوانین بین‌ المللی نوین به شمار می رود.

این در حالیست که آمریکا دو روز پیش با متهم ساختن شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد «به اِعمال تبعیض علیه اسرائیل»، خروج خود از این شورا را اعلام کرد؛ اقدامی که از دیدِ فعالان، پیشبرد حقوق بشر را در سرتاسر جهان بیش از پیش دشوار خواهد ساخت.

«نیکی هیلی» نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل کشورهای روسیه، چین، کوبا و مصر را به دلیل مخالفت و خنثی ساختن تلاشهای آمریکا در جهت تجدیدنظر در این شورا مورد انتقاد قرار داد و همچنین از کشورهایی که دارای ارزشهای مشترک با آمریکا بوده ولی همچنان «تمایلی برای به چالش کشاندن جدی وضع موجود ندارند» انتقاد کرد.

گفتنی است که دولت ترامپ از مدتها پیش تهدید کرده بود در صورتی که این شورای ۴۷ عضوی مستقر در ژنو مورد تجدیدنظر قرار نگیرد، از آن خارج خواهد شد.

نیکی هیلی با اشاره به ونزوئلا، چین، کوبا و جمهوری دموکراتیک کنگو ادعا کرد: «با نگاهی به [ترکیب] اعضاء در این شورا، شما شاهد عدم رعایت حقوق اساسی خواهید بود».

هیلی همچنین مدعی شد که «تمرکز نامتناسب و خصومت بی پایان این شورا نسبت به اسرائیل(!) گواه آشکاری است که نشان می دهد شورا بر مبنای تعصبات سیاسی اداره می شود و نه بر پایه حقوق انسانی».

لازم به ذکر است که خروج واشنگتن از شورای حقوق بشر سازمان ملل، تازه ترین مورد خروج آمریکا از یک توافق چندجانبه- پس از خروج از توافق اقلیمی پاریس و توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران- بشمار می رود.