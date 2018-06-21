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۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۲۲

جانشین فرمانده کل سپاه:

تمام ذخایر انرژی منطقه در سیطره امنیتی ایران است

تمام ذخایر انرژی منطقه در سیطره امنیتی ایران است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: وسعت سرزمینی نشان پیشرفت نیست بلکه تفکر، اندیشه و آرمان های بزرگ است که یک ملت را با عظمت می کند. 

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی پنجشنبه شب در مراسم بزرگداشت شهید چمران که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اظهار کرد: وقتی صحبت از بزرگی یک ملت می کنیم مقصود وسعت سرزمینی نیست بلکه تفکر، اندیشه و آرمان های بزرگ است که یک ملت را با عظمت می کند. 

وی افزود: در این میان اساتید دانشگاه نقش بسیار مهمی بر عهده دارند زیرا این افراد هستند که ذهن جامعه را می سازند و در افکار تاثیر می گذارند و در شرایط فعلی کشور، نیاز ما استحکام مبانی فکری است. 

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: ایران روزبه روز در حال توسعه و پیشرفت است و همین عامل باعث شده تا دشمنان بخواهند مقابل این حرکت بایستند و به همین دلیل با چالش های بیشتر و جدید تری با دشمنان مواجه می شویم. 

سلامی بیان کرد: امروز قدرت ایران تغییر کرده و  ما توانسته ایم  در خارج از مرزها مقابل دشمن بایستیم  و نیروهای قدرتمند دیگری از جمله حزب الله با الگو گیری از انقلاب اسلامی در منطقه شکل گرفته که در معادلات منطقه تاثیر گزار است. 

وی خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می کند با جنگ روانی خود را بزرگ و پرقدرت نشان دهد که نباید فریب این توطئه دشمن را بخوریم که این مهم مورد تاکید امام راحل نیز بود. 

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد: تفاوت ما با آمریکایی ها این است که آنها بر قدرت فیزیکی خود متکی هستند و پول زیادی را در جنگ های منطقه خرج کردند اما به نتیجه لازم نرسیدند و در سوی مقابل جمهوری اسلامی ایران و گروه های مقاومت توانستند به خوبی صحنه نبرد را مدیریت کنند. 

سلامی با اشاره به مذاکره رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی گفت: این اقدام نشان از  کم شدن قدرت آمریکایی ها بوده زیرا آنها مجبور هستند در یک فضای برابر مذاکرات را انجام دهند. 

وی اظهارکرد: برخی فکر می کنند اگر مقابل آمریکا کوتاه بیاییم همه چیز درست خواهد شد اما باید بگوییم ما با ایستادگی مقابل آمریکایی ها به این موفقیت ها دست یافته ایم و امروز تمام ذخایر انرژی منطقه در سیطره امنیتی ایران بوده و نفوذ منطقه ای ما بسیار زیاد است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت: امروز جنگ ما با دشمن اقتصادی است و آمریکا نمی تواند با خروج از برجام فشار بیشتری را بر ما وارد کند.

کد مطلب 4327155

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