داروی ماقبل تاریخ برای کشاورزی/ «زغال زیستی» به زمین جان می دهد

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: کرمان یکی از مهمترین مصرف کنندگان کود و سموم شیمیایی در کشور محسوب می شود، وجود هزاران هکتار زمین پسته در سال های گذشته هکتارها زمین را تحت تاثیر نهاده های شیمیایی کشاورزی قرار داده است.

کودهای شیمیایی محیط زیست و سلامت مردم کرمان را تهدید می کند

استان کرمان هر چند که منابع آبی کاملا محدودی دارد اما متاسفانه در اقدامی غیر کارشناسی بخش قابل توجهی از اقتصاد استان به کشاورزی گره خورده است، تداوم کشاورزی در دشت های کرمان و عدم جهت دهی صحیح آن ها طی دهه های گذشته، کشاورزان را مجبور کرده است به صورت سنتی و غیر علمی به سمت استفاده از سموم و کودهای کشاورزی سوق پیدا کنند این رویه پس از سالها وضعیت را در برخی از دشت های کرمان چنان بحرانی کرده است که دیگر در برخی از زمین ها امکان کشت محصول وجود ندارد.

افزایش بیماری های گوناگون و گونه های مختلف سرطان در استان کرمان یکی از تهدیدهایی است که بر اثر استفاده از این سموم در کرمان ایجاد شده است

افزایش بیماری های گوناگون و گونه های مختلف سرطان در استان کرمان یکی از تهدیدهایی است که بر اثر استفاده از این سموم در کرمان ایجاد شده است، گردش مالی خیره کننده خرید و فروش سموم و کودهای شیمیایی بدون نظارت گیاه پزشک سالهاست که جزو نگرانی های عمده در تولید محصولات کشاورزی است.

به همین دلیل کشاورزان دنبال راهکارهایی در راستای کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی بوده اند، نکته نگران کننده این است که استفاده سنتی از سموم باعث شده برخی از آفت ها نیز در مقابل سموم موجود مقاوم شوند، باید به این نکته نیز اشاره شود که مصرف این نوع مواد مختص باغ های پسته نیست در گلخانه های استان کرمان نیز به صورت بی رویه از سموم مختلف استفاده می شود.

این سموم گاه آنقدر خطرناک بوده اند که برخی موارد قربانی های انسانی و دامی را نیز گرفته است.

استفاده از سموم شیمیایی باید کاهش یابد/ خاک آلوده شده است

محمد اصفهانی یکی از کارشناسان کشاورزی است که در خصوص مصرف این سموم تحقیق کرده است که در گفتگو با مهر می گوید: برخی از سمومی که در کشاورزی استفاده می شود گاه به دلیل ارزان بودن توسط کشاورزان خریداری می شود و این در حالیست که این سموم استاندارد نیستند.

وی تصریح کرد: تاثیر منفی این سموم در محصولات خوراکی گاه آنقدر زیاد است که بارها موجب هشدار به مصرف کنندگان شده است به همین دلیل کاهش استفاده از این سموم و کودها یکی از هدف گذاری های مسئولان بوده است.

وی تولید محصول ارگانیگ را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: نباید سلامت غذایی را قربانی آفت کش های شیمیایی کرد، این در حالیست که کشاورزان برای مقابله با آفت مجبور شده اند هر سال از درصد بیشتری از سموم استفاده کنند به همین دلیل آب و خاک به مرور آلوده شده است و گاها برخی از زمین ها دیگر قابل کشت نیستند.

کرمان قطب کشاورزی ایران است به همین دلیل این استان بازار خوبی هم برای کارخانه های تولید سم بوده است

اصفهانی گفت: کرمان قطب کشاورزی ایران است به همین دلیل این استان بازار خوبی هم برای کارخانه های تولید سم بوده است به همین دلیل در دوران تحریمها سموم چینی و هندی جای خود را در استان کرمان باز کرده اند.

راهکاری از دل طبیعت برای احیای زمین های کشاورزی

وی گفت: طبق تحقیقات صورت گرفته مصرف محصولاتی که در معرض سموم بوده اند موجب تجمع نیترات و نیتریت در بدن مصرف کننده می شود به همین دلیل استفاده از کودهای جایگزین در دستور کار قرار گرفته است که نمونه آن کودهای بیولوژیک است اما طی سال های اخیر زغال زیستی به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با استفاده بی رویه از کود شیمایی مورد توجه قرار گرفته است و نکته قابل توجه این بوده است که این زغال زیستی می تواند زمین هایی که دچار افت محصول به دلیل استفاده بی رویه از سم بوده اند را نیز مجددا احیاء کند.

وی گفت: زغال زیستی در حال حاضر به جز ایران که دارای ذخایر طبیعی این ماده است در آمریکا به صورت مصنوعی تولید می شود که به هیچ عنوان خاصیت زغال زیستی ایران را ندارد.

زغال زیستی در حال حاضر به جز ایران که دارای ذخایر طبیعی این ماده است در آمریکا به صورت مصنوعی تولید می شود که به هیچ عنوان خاصیت زغال زیستی ایران را ندارد

اصفهانی بیان کرد: زغال زیستی در واقع بقایایی درختان و گیاهانی هستند که سال ها قبل در استان کرمان وجود داشته اند و به دلیل فعل و انفعالات اقلیمی زیر توده ای از خاک مدفون شده اند و خوشبختانه هم اکنون یک معدن بزرگ از این خود در استان کرمان دردسترس قرار گرفته است در واقع بعد از میلیون ها سال زمین داروی مورد نیازش برای مقابله با دخالت های انسانی را در اختیار قرار داده است.

مجیدی که سال ها در معدن زغال زیستی استان کرمان فعال بوده و مطالعات علمی کرده است در این خصوص می گوید: معادن زغال زیستی یکی از عجیب ترین مواد معدنی موجود در طبیعت استان کرمان است که به لاتین «بیوچار» نیز نامیده می شود. معدنی که در کوهبنان به وسعیت ۲۰ کیلومتر مربع وجود دارد تنها معدن زغال زیستی کشور محسوب می شود که از سال ۱۳۷۵ مورد مطالعه قرار گرفته است.

وی گفت: در نهایت کار شناسایی این معدن در سال ۱۳۹۳ تکمیل شده است و کار تجاری سازی معدن نیز از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است و می تواند موجب احیای بسیاری از زمین های کشاورز باشد که به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی از بین رفته اند.

وی در خصوص خاصیت این ماده معدنی افزود: این معدن بقایایی گونه های گیاهی میلیون های سال قبل است که زیر رسوبات مدفون شده اند و حالا برای احیای مجدد زمین در دسترس قرار گرفته اند.

این کارشناس معدن می گوید: این ماده در چندین هکتار زمین کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است که موجب ثمر بدهی بهتر و افزایش بازدهی در زمین های کشاورزی شده اند از این ماده حتی در خوراک دام هم استفاده شده و نتایج مثبتی به همراه داشته و موجب افزایش بازدهی شده است.

طبق اعلام کارشناسان کشاورزی افزایش سبزینگی برگ گیاهان، محکم شدن برگ، افزایش پیوندهای زایشی برای محصولات سال های بعد و بالا رفتن بهره وری آب از جمله مفاید این ماده معدنی است

وی گفت: طبق اعلام کارشناسان کشاورزی افزایش سبزینگی برگ گیاهان، محکم شدن برگ، افزایش پیوندهای زایشی برای محصولات سال های بعد و بالا رفتن بهره وری آب از جمله مفاید این ماده معدنی است.

سحر محمد تقی زاده گیاه شناس در استان کرمان است که می گوید: متاسفانه استفاده از کودها و سموم شیمیایی به صورت بی رویه موجب خسارت های عمده ای به منابع آبی و خاکی استان کرمان شده است که باید این رویه اصلاح شود.

وی به کشاورزی سنتی در ابعاد مختلف از جمله کاشت، داشت و برداشت، آبیاری و مبارزه با آفت اشاره کرد و بیان کرد: کشاورز به صورت تجربی و بدون توجه به نظرات گیاه پزشک و کارشناسان، کشاورزان اقدام به خریداری سموم و کودهای شیمیایی می کنند و در نهایت این مواد شیمیایی در زمین کشاورزی استفاده می شود اما سال بعد آفت در مقابل این سم مقاوم می شود و کشاورز برای مقابله با آفت باید سم و کود بیشتری استفاده کند و در نهایت این سیر آنقدر ادامه پیدا می کند تا نهاده های پایدار کشاورزی از جمله خاک و آب از بین می رود.

زمین های کشاورزی در کرمان باید احیاء شوند

محمد تقی زاده افزود: در نهایت خاک دچار آلوده شیمیایی و کمبود های شدید مواد مغذی می شود که گفته می شود با استفاده از زغال زیستی می توان این مشکل را به حداقل کاهش داد که البته باید در این خصوص اقدامات مطالعاتی بیشتری انجام شود.

وی گفت: استفاده از روش هایی برای احیای زمین های کشاورزی برای تداوم کشاورزی در استان کرمان بسیار مهم است و در صورتیکه ادامه روند استفاده غیر علمی از کودها و سموم شیمیایی ادامه پیدا کند می تواند اقتصاد استان و سلامت مردم را با مخاطره مواجه کند.

وی استفاده از کودهای بیولوژیک و تولید محصولات ارگانیک را بسیار مهم دانست و بیان کرد: هم اکنون نیز محصولاتی مانند مرکبات، خرما و گردو در استان کرمان کاملا به صورت ارگانیک در استان کرمان تولید می شود و باید راهکارهایی متنوع علمی موجود را برای احیای زمین های کشاورزی در استان به کار گرفت.