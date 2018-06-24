به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد در مراسم ویژه سالگرد تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی هم‌زمان با شامگاه شنبه در شاهرود، ضمن اشاره به تغییر روش‌های تبلیغی، تأکید کرد: درگذشته‌ای که هنوز رادیو و تلویزیون، فناوری‌هایی مانند ارتباطات و ... وجود نداشت، منابر سنتی‌ترین شکل تبلیغات اسلام و مناسک آن بودند که البته بیشترین تأثیرگذاری را نیز داشتند.

وی با اشاره به نقش روحانیان در پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: دو هزار و ۵۰۰ سال پادشاهی در ایران، با همین روش تبلیغ سنتی در بین مردم برانداخته شد و مردم نشان دادند که جمهوری اسلامی را می‌خواهند لذا این اهمیت نقش تبلیغ در جامعه را نشان می‌دهد.

روحانیان با روش‌های جدید تبلیغی آشنا شوند

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: اما امروز روش‌ها و شیوه‌ها تغییر کرده‌اند و از سوی دیگر کشور در بخش تولید محتوای دینی و تبلیغی با مشکلات و کمبودهایی روبرو است که این امر مشهود نیز به نظر می‌رسد پس باید دانست که به‌کارگیری روش‌های نوین با به‌روز کردن روحانیان و مبلغان یک الزام قرن بیست و یکم است.

روحانی نژاد با اشاره به هجمه دشمنان بیان کرد: این هجمه سنگین دشمنان باهدف دور کردن جوانان از آموزه‌های دینی در سایه تبلیغ حکیمانه دین اسلام و نوآوری‌های تبلیغی با استفاده از فناوری‌های روز قابل دفاع است.

وی افزود: در عصر ارتباطات، جامعه جهانی به دهکده‌ای بدل شده لذا امروز بیش از هر زمان اصول و ارزش‌های جامعه اسلامی در حوزه تهاجم فرهنگی هدف قرار می‌گیرد لذا از روحانیان اعزامی و مستقر استان سمنان می‌خواهیم تا خود را به روز نگه‌داشته و هر روز با روش‌های جدید تبلیغی آشنا شوند.