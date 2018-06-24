جایزه بزرگ هیات داوران جشنواره هوستون برای «بافندگان خیال»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز گسترش مستند و تجربی، در چهاردهمین دوره جشنواره فیلم آسیایی آمریکایی «هوستون» که ۴۰ فیلم داستانی، مستند و سینمایی از کشورهای مختلف رقابت داشتند، فیلم مستند «بافندگان خیال» ساخته سید محمدصادق جعفری موفق به دریافت جایزه بزرگ هیات داوران برای بهترین فیلم مستند کوتاه شد.

پیش از این اعلام شده بود که مستند «بافندگان خیال» ضمن نامزدی در دومین دوره‌ جوایز فیلم‌های صنعتی و اجتماعی ایتالیا و دومین دوره جایزه مستقل سینمای کودک و نوجوان WOLVES لیتوانی، برنده جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره موندنس آمریکا، جایزه بهترین فیلم مستند خارجی زبان جشنواره «کاردیف» ولز، جایزه بهترین مستند جشنواره جهانی هند (Lifft India)، جایزه بزرگ جشنواره فیلم مستند پرتغال، جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره «آرک» آلمان و جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه جشنواره «دربی» انگلیس شده است.

این فیلم همچنین در جشنواره‌های کلکته هند، Sunrise ۴۵ میشیگان، Norman اوکلاهاما،Plebeian سن‌دیه‌گو، OJAI آمریکا، Quarzazate مراکش به نمایش در آمده و منتخب پنجمین دوره جشنواره مردم شناسی «زلاتنا» رومانی، دومین دوره جشنواره فیلم‌های زنان «بیروت» لبنان، پنجمین دوره جشنواره فیلم‌های اجتماعی «نیویورک»، دهمین دوره جشنواره فیلم «ترنتون» آمریکا، چهارمین دوره جشنواره فیلم مستقل «اسکاتلند» و پنجمین دوره جشنواره فیلم مردم‌شناسی «پاریس» بوده است.

مستند «بافندگان خیال» روایت زندگی تعدادی نابینا است که قالیبافی می‌کنند و وقتی با هم هستند، لحظات شاد زندگی خود را می‌گذرانند.