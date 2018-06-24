بهبودیافتگان از اعتیاد توانمندسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید براتی بعدازظهر یکشنبه در همایش بهبودیافتگان اعتیاد به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر خواستار همکاری بیشتری خانواده‌های معتادان برای درمان آنان شد و گفت: بیشتر از هر چیزی در حوزه اعتیاد باید به پیشگیری و مسائل بعد از درمان توجه اساسی شود.

وی افزود: کار، خانواده، شرایط ادامه درمان ازجمله مسائلی است که در حوزه درمان اعتیاد باید به آن توجه کرد و به بازتوانی بهبودیافتگان توِجه کنیم.

براتی با اشاره به اینکه باید به مسائل بعد از درمان اعتیاد توجه ویژه داشته باشیم گفت: توانمندسازی و بازگشت‌پذیری بهبودیافتگان ازجمله طرح‌هایی است که در دست اقدام است.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی یادآور شد: فرد بهبودیافته از اعتیاد در جامعه نباید رها شود و در این راستا طرح توانمندسازی و بازگشت‌پذیری بهبودیافتگان در ۱۶ استان کشور در حال اجرا است.

وی گفت: همچنین برای آموزش‌های شغلی بهبودیافتگان باید برنامه‌ریزی شود و مسکن و اشتغال آنان نیازمند توجه و حمایت است.

براتی با عنوان اینکه اشتغال در جامعه امری مهم است و رفع بیکاری از طرح‌های مهم دولت به شمار می‌رود گفت: بیکاری افراد پاک‌شده از اعتیاد نیز دغدغه است و باید در این زمینه برنامه‌ریزی کنیم.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی تصریح کرد: امسال برنامه‌های خوبی برای حمایت و صیانت در نظر گرفته است و امیدواریم با تأمین اعتبارات بتوانیم آن را اجرایی کنیم.