برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی/۸ هزار زندانی در گیلان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه که در اداره کل دادگستری گیلان برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ شهید دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، اظهار کرد: از شهید بهشتی می توان به عنوان بنیانگذار حوزه قضایی در ایران نام برد.

وی به برخی ویژگی های شخصیتی آیت الله بهشتی نیز اشاره کرد و افزود: ایشان با اندیشه و تفکر باز خود اعتقاد داشت هر فردی که بتواند در مسیر انقلاب حرکت کند می تواند در جریان انقلاب بوده و تأثیرگذار باشد.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه قوه قضاییه براساس قانون اساسی و در همیشه ایام در مسیر عدالت و تحقق آن در جامعه گام برداشته است، گفت: تلاش شده در طی سال های گذشته در همه حوزه ها اعم از تربیت، نظارت و رسیدگی در همین مسیر قرار گیرد.

ورود ۶۰۰ هزار پرونده به مراجع قضایی گیلان در سال گذشته

وی در ادامه به برخی آمار و فعالیت های سال گذشته در حوزه قضاییه استان گیلان اشاره و بیان کرد: در سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی استان گیلان شده و به همین میزان نیز مختومه شده است.

سیاوش پور با بیان اینکه تلاش شده تا زمان رسیدگی به پرونده ها در کوتاه ترین بازه زمانی صورت گیرد، تصریح کرد: به طور متوسط میانگین رسیدگی به هر پرونده در حوزه های قضایی استان گیلان ۹۰ روز است.

وی همچنین کاهش تعداد زندانیان در زندان ها را یکی از اولویت ها و سیاست های دستگاه قضایی طی سال های گذشته عنوان کرد و یادآورشد: براساس برنامه ششم توسعه و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری تلاش می شود که در زندان ها تنها اخلال گردان در امنیت و قاتلان نگهداری شوند.

رئیس کل دادگستری گیلان در ادامه همچنین با اشاره به آمار زندانیان حاضر در استان گیلان، افزود: در حال حاضر حدود هشت هزار زندانی در زندان های استان گیلان حضور دارند که بیشتر این افراد را معتادان تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای کاهش تعداد زندانیان به ویژه در حوزه مواد مخدر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه است، گفت: در این حوزه نقش رسانه ها بسیار مهم و تأثیرگذار است.

سیاوش پور با اشاره به اینکه در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش ۹ درصدی روند ورود پرونده به مراجع قضایی استان هستیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه یکی از عوامل مهم در رشد این روند عدم سازش پرونده ها در شوراهای حل اختلاف است.

با قضات متخلف برخورد می شود

وی همچنین به وجود مفاسد اقتصادی و برخورد قاطع دستگاه قضا در سطح استان با این پدیده اشاره و تصریح کرد: در سال گذشته در این راستا چندین فقره پرونده در محاکم قضایی استان تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه به رغم تلاش های انجام شده در حوزه قضایی هنوز برخی نارضایتی ها از سوی ارباب رجوع وجود دارد، تأکید کرد: اکثر این نارضایتی ها به دلیل طولانی شدن مدت رسیدگی به پرونده ها بوده که تلاش شده این مدت کاهش یابد.

وی همچنین برنظارت برفعالیت قضات تأکید کرد و افزود: اگر قاضی در صدور حکم خود دچار تخلف شود از سوی دستگاه قضا محاکمه می شود.

سیاوش پور با اشاره به فعالیت ۳۷۰ قاضی در مراجع قضایی گیلان، خاطرنشان کرد: این آمار نشان می دهد در ازای هر ۱۰۰ هزار گیلانی ۱۴ قاضی در محاکم فضایی حضور دارند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه دفاع از حقوق عامه مردم در بخش صیانت از انفال و اموال عمومی، ادامه داد: اگر مسئولیت‌پذیری قضات و دادستان‌های استان گیلان نبوده برخی از فرصت‌طلبان دیگر چیزی به اسم انفال عمومی در گیلان نمی گذاشتند.