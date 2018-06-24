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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۰

تمرین پرسپولیس در روز تست انصاری و کامیابی‌نیا

تمرین پرسپولیس در روز تست انصاری و کامیابی‌نیا

تمرین صبح امروز پرسپولیس در غیاب کمال کامیابی‌نیا، محمد انصاری و سعید کریمی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین صبح امروز پرسپولیس از ساعت ۱۰ در مجموعه ورزشی کاظمی برگزار شد. 

* سرخپوشان در تمرین نوبت اول، کار خود را در سالن بدنسازی با گرم کردن بدن‌ها به مدت ۲۰ دقیقه زیر نظر مارکو آغاز کردند.

* سپس بازیکنان در زمین چمن حضور یافتند و در چهار گروه به عبور از بین موانع، پرش و کار با توپ روی آوردند.

* بخش بعدی تمرین، کار با توپ در دو ستون و ضربه با پا و سر بود که زیر نظر برانکو و مارکو انجام شد.

* محمد انصاری و سعید کریمی به علت حضور در تست پزشکی غایب بودند. همچنین کمال کامیانی‌نیا هم به دلیل سرماخوردگی، دیگر غایب تمرین این نوبت بود.

تمرین نوبت دوم امروز یکشنبه از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4329273

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