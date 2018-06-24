بهتاش فریبا: خط دفاعی پرتغال ضعیف است/ نباید به رونالدو فضا دهیم

بهتاش فریبا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار روز دوشنبه ایران برابر پرتغال گفت: شرایط تیم ملی ما این روزها خوب است. آنها از لحاظ روحی و روانی در وضعیت ایده آلی هستند و جایگاهشان نشان دهنده آن است که تلاش زیادی را برای موفقیت به کار بسته اند.

وی تاکید کرد: در دو بازی گذشته یک بار صدرنشین بودیم و یک بار هم به مقام دوم رسیده ایم. اما در مجموع با توجه به وضعیتی که تیم ملی ما دارد، امیدوار هستیم بتوانیم برابر پرتغال به پیروزی دست پیدا کرده و به دور بعد صعود کنیم.

بازیکن پیشین تیم ملی تصریح کرد: مطمئناً در این دیدار تغییراتی خواهیم داشت و کی روش نفراتی را به میدان خواهد فرستاد که بتوانند عملکرد قابل قبولی داشته و مقابل بازیکنان خوب پرتغال ایستادگی کنند. تیم ما در دو بازی گذشته در فاز دفاعی بسیار قابل قبول کار کرده و دیدیم که برابر اسپانیا راه های نفوذ این تیم را به خوبی بست و اجازه نداد بازیکنانی مثل ایسکو، اینیستا و کارواخال بتوانند بازی همیشگیشان را ارائه کنند.

بهتاش فریبا خاطرنشان کرد: ما باید در این دیدار از حربه ضد حمله به خوبی استفاده کنیم و با تمام قدرت توپ را به سمت دروازه پرتغال برده و از نقطه ضعف خط دفاعی این تیم که در دو بازی گذشته هم ضربه خورده اند استفاده کرده و به گل برسیم. در این چند روز شاید از عملکرد سردار آزمون ایراد گرفته می شد و او مورد نقد قرار می دادند، اما او خواسته کی روش را در زمین پیاده کرد و توانست در این کار هم موفق باشد.

وی در خصوص گلی که از اسپانیا دریافت کردیم، گفت: متاسفانه یک لحظه اشتباه کردیم و همان باعث شد تا دروازه مان به روی اسپانیا باز شود. البته یک گل زدیم که به درستی آفساید گرفته شده بود و یک بار هم با حرکت زیبای امیری می توانستیم به گل دست پیدا کنیم که ضربه سر طارمی با بدشانسی از بالای دروازه اسپانیا گذشت و به گل تبدیل نشد.

بهتاش فریبا در خصوص شرایط تیم پرتغال هم گفت: این تیم چند بازیکن بزرگ دارد همانند رونالدو و موتینیو و بقیه آنها در سطح بازیکنان معمولی اروپا هستند. ولی در هر صورت شناخت خوبی از یکدیگر دارند و باید مراقب عملکرد آنها در زمین باشیم.

بازیکن پیشین تیم ملی در خصوص شرایط رونالدو هم گفت: او بازیکن بزرگی است و باید سه نکته را در خصوص او رعایت کنیم. اول اینکه اجازه ندهیم در پشت هجده قدم ما خطایی بر روی او صورت بگیرد، دوم آنکه او برعکس مسی به فضای زیادی برای دریبل زدن نیاز دارد و اگر دو بازیکن ما او را مهار کنند مطمئناً از کار خواهد افتاد و سوم اینکه مراقب ضربات ایستگاهی او باشیم چون به راحتی می تواند دروازه هر دروازه بانی را باز کند. بنابراین باید آنالیز خوبی بر روی این بازیکن داشته باشیم تا بتوانیم او را مهار کرده و اجازه خودنمایی به او ندهیم.

وی در پایان و در پاسخ به این سوال که نتیجه این دیدار چه خواهد شد، گفت: پیش بینی بازی بسیار سخت است اما با شناختی که از تیم ملی پیدا کردیم و بازی های خوبی که انجام داده اند فکر می کنم می توانیم پرتغال را شکست داده و به دور بعد صعود کنیم اگرچه کار مشکلی در پیش خواهیم داشت.