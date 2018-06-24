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۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۱:۲۱

به منظور جلوگیری از ورود آب شور؛

کار احداث سد خاکی مارد به اتمام رسید

کار احداث سد خاکی مارد به اتمام رسید

آبادان – یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس گفت: دقایقی پیش کار ساخت سد خاکی مارد با هدف جلوگیری از ورود آب شور دریا به کارون در مقطع خرمشهر به اتمام رسید.

جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: برای ساخت این سد خاکی به طول ۱۵۰ متر اعتباری معادل هفت میلیارد تومان هزینه شد.

وی با بیان اینکه با تلاش نیروهای قراگاه خاتم الانبیاء کار ساخت این سد خاکی به اتمام رسید، اظهار کرد: با ساخت این سد، ارتباط دریا با رودخانه کارون به طور ۱۰۰ در صد قطع شده و آب شیرین در رودخانه جریان پیدا می کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از برداشت ۱۲۰ متر مکعب آب در ثانیه از رودخانه کارون و ورود آن به کانال ژیان و در نهایت ورود آن به رودخانه بهمنشیر خبر داد و تصریح کرد: با این اقدام طی سه چهار روز آینده با ورود آب شیرین به اندازه کافی به رودخانه بهمنشیر و افزایش دبی آب رودخانه به تدریج از شوری آب کاسته می شود.

کد مطلب 4329653

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