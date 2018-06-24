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۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۲:۳۶

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

سادیو مانه: از تساوی مقابل ژاپن ناامید هستیم

سادیو مانه: از تساوی مقابل ژاپن ناامید هستیم

مهاجم تیم ملی فوتبال سنگال معتقد است آنها لایق پیروزی مقابل حریف آسیایی بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بازی های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، یکشنبه دو تیم ژاپن و سنگال به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت.

سادیو مانه، مهاجم تیم ملی فوتبال سنگال و باشگاه لیورپول به خبرنگاران گفت: صادقانه بگویم، از کسب تساوی ناامید هستیم. ما فرصت کافی داشتیم تا این بازی را با پیروزی به پایان برسانیم.

وی ادامه داد: فکر می کنم بازی را خوب شروع کردیم، اما پس از آن کمی عقب نشستیم. البته نباید از قدرت تیم ژاپن را نیز دست کم بگیریم. آنها موقعیت های خوبی ایجاد کردند و دو گل هم زدند. اکنون یک بازی خیلی مهم و سرنوشت ساز داریم و باید برای صعود به مرحله بعد آماده شویم. فعلا این تنها کاری است که می توانیم انجام دهیم.

کد مطلب 4329678

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