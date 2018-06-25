به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۲۲:۳۰ امروز دوشنبه در سومین دیدار خود در جام جهانی روسیه در شهر سارانسک به مصاف پرتغال می رود. این مسابقه برای هر دو تیم حیاتی است. پرتغال با کسب حتی یک امتیاز از این مسابقه صعودش به دور بعد را قطعی می کند ولی تیم ایران با هدایت کارلوس کی روش برای صعود باید حتما به پیروزی برسد.

بدون شک بزرگترین نگرانی و دغدغه کی روش برای بازی با پرتغال، «کریستیانو رونالدو» است. این نگرانی هم شامل مسائل فنی داخل زمین می شود و هم امیدواری اسپانسرها (و شاید تلاش های پشت پرده آنها) برای برتری پرتغال در این مسابقه؛ نگرانی کی روش در بحث فنی برای بازیکنی که تا اینجای جام به تنهایی برای تیمش ۴ گل زده و ۴ امتیاز کسب کرده است، بی جهت نیست.

رونالدو در جام جهانی روسیه و در دو بازی گذشته، عنوان سریعترین بازیکن را از آن خود کرده است، توانمندی اش در ضربات ایستگاهی را یکبار دیگر به رخ کشیده و همچنین هیچ حرفی برای ظرفیتش در ضربات سر باقی نگذاشته است. در بحث غیرفنی هم نام رونالدو می تواند سوت هر داور در تصمیمات ۵۰ - ۵۰ را به نفع پرتغال بچرخاند. اتفاقی که در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل و در مسابقه ایران مقابل آرژانتین افتاد و داور در تقابل ایران با یاران مسی، یک پنالتی مسلم برای تیم ملی نگرفت.

کی روش با علم به تمام این مسائل، بعد از بازی با اسپانیا صحبتهایی را بر زبان آورد تا بتواند جلوی مشکلاتی که ممکن است برای ایران رخ بدهد را بگیرد. او با انتقاد از داور بازی با اسپانیا و استفاده از بازبینی صحنه های مسابقه توسط کمک داور ویدئویی، سیستم VAR را به چالش کشیده و تاکید کرده که لزومی ندارد این تکنولوژی مورد استفاده قرار بگیرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان حتی در نشست خبری روز گذشته هم این ادعا را تکرار کرد و با بیان اینکه سیستم ویدئویی برای اصلاح اشتباهات آمده است، گفت: «ما می خواهیم بدانیم چه کسی داور بازی فردای ماست. باید قواعد بازی ما مشخص شود که مردم بدانند چه کسی تصمیم می گیرد.»

از صحبتهای کی روش می توان متوجه شد او نگران تصمیماتی است که ممکن است خارج از زمین برای او و شاگردانش گرفته شود. شاید انتقاد او از سیستم VAR بی ارتباط به برنامه هایش برای مهار رونالدو نباشد. شاید سرمربی ایران این دغدغه را دارد که برخورد بازیکنانش با رونالدو از دید داور خطا نباشد ولی تکنولوژی جدید فیفا و تصمیمات خارج از زمین تصمیم داور را وتو کند.

سرنوشت کی روش در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقا با تیم پرتغال مقابل اسپانیا با اشتباه داور به نفع اسپانیا رقم خورد. ۴ سال بعد، اشتباه داور باز هم علیه کی روش با تیم ملی ایران مقابل آرژانتین به نوعی دیگر تکرار شد و حالا باید دید سرنوشت کی روش با داور بازی امشب به کجا می رسد.