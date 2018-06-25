ویزای کرواسی برای دستیار ایرانی برانکو صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری همراه با سایر اعضای تیم فوتبال پرسپولیس برای دریافت ویزای کرواسی به سفارت این کشور مراجعه نکرده بود. از این رو به تنهایی برای اینکه پرسپولیس را در اردوی خارج از کشور خود همراهی کند به سفارت کرواسی مراجعه کرد و کارهای اداری مربوط به این موضوع را انجام داد.

با این حال روادید باقری بلافاصله صادر شد تا وی مشکلی برای همراهی پرسپولیس نداشته باشد.

بنابراین دستیار ایرانی برانکو ایوانکوویچ در اردوی ۱۲ روزه سرخپوشان در واراژدین کرواسی حضور خواهد داشت و در تهران نمی ماند.

تیم فوتبال پرسپولیس شنبه هفته آینده هشتم تیرماه به کرواسی می‌رود.