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۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

ویزای کرواسی برای دستیار ایرانی برانکو صادر شد

ویزای کرواسی برای دستیار ایرانی برانکو صادر شد

کریم باقری در اردوی خارج از کشور پرسپولیس در کرواسی حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری همراه با سایر اعضای تیم فوتبال پرسپولیس برای دریافت ویزای کرواسی به سفارت این کشور مراجعه نکرده بود. از این رو به تنهایی برای اینکه پرسپولیس را در اردوی خارج از کشور خود همراهی کند به سفارت کرواسی مراجعه کرد و کارهای اداری مربوط به این موضوع را انجام داد.

با این حال روادید باقری بلافاصله صادر شد تا وی مشکلی برای همراهی پرسپولیس نداشته باشد. 

بنابراین دستیار ایرانی برانکو ایوانکوویچ در اردوی ۱۲ روزه سرخپوشان در واراژدین کرواسی حضور خواهد داشت و در تهران نمی ماند.

تیم فوتبال پرسپولیس شنبه هفته آینده هشتم تیرماه به کرواسی می‌رود.

کد مطلب 4330109

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