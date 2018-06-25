فرمانداران زیرساخت های سرمایه گذاری را تقویت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، ایرج حیدری در گردهمایی فرمانداران و بخشداران استان هرمزگان که به صورت ویدئو کنفراس و با حضور مدیران حوزه اقتصادی و سیاسی استانداری هرمزگان برگزار شد، با اشاره به جایگاه حاکمیتی فرمانداران، عنوان کرد: فرمانداران نسبت به جایگاه مهم حاکمیتی و اختیارات گسترده ای که دارند واقف باشند و با توجه به جایگاه خطیری که در شهرستان ها دارند، شکوفا شدن ظرفیت های این مناطق به تلاش ها و پیگیری های آنها وابسته است و باید از همه ظرفیت ها برای رشد و توسعه این مناطق بهره بگیرند.

وی با تاکید بر حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی در شهرستان های تابعه استان، افزود: مدیران کل دستگاه های اجرایی بر اساس قانون موظف هستند به دعوت های فرمانداران برای حضور در شهرستان های تابعه استان جامعه عمل بپوشانند و به درخواست های قانونی آنها ترتیب اثر دهند و کوتاهی در این رابطه از هیچ مدیرکل بدون عذر قانونی پذیرفته نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: در صورت حضور مستمر مدیران کل در شهرستان ها با دعوت و هماهنگی فرمانداران جهت اتخاذ تدابیر مناسب برای حل مشکلات مردم در خود این مناطق، دیگر شاهد سرازیر شدن مشکلات شهرستان ها در مرکز استان نخواهیم بود و این امر اداره روند امور را تسریع خواهد کرد.

حیدری تصریح کرد: در شرایط فعلی رویکرد مهم کشور و همچنین رویکرد دکتر همتی استاندار هرمزگان بهبود شرایط اقتصادی برای رونق تولید و اشتغال است.

وی گفت: حل بسیاری از مسائل و مشکلات کشور در حوزه آسیب های اجتماعی که حوزه تخصصی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی و فرمانداران است منوط به بهبود زیرساخت های اقتصادی و عمرانی است و در صورت تحقق این مهم بسیاری از دغدغه ها و مسائل و مشکلاتی که حوزه سیاسی و فرمانداران با آن مواجه هستند، مرتفع خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با تقدیر از تلاش های فرمانداران استان برای بهبود فضای کسب و کار، گفت: فرمانداران شرایط سرمایه گذاری در سطح شهرستان های تابعه استان به ویژه زیرساخت ها را فراهم نمایند تا روند جذب سرمایه گذاری ها در این مناطق سرعت گیرد.

حیدری با اشاره به حساسیت ها و تلاش های استاندار هرمزگان برای بهبود شرایط سرمایه گذاری در استان، افزود: دکتر همتی استاندار هرمزگان با توجه به حساسیتی که بر روی مقوله های مهمی همچون جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دارند بر تقویت دفاتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری و هماهنگی امور اقتصادی استانداری از همه لحاظ به ویژه نیروی انسانی برای پیشبرد امور به صورت ویژه تاکید دارند.

وی با تاکید بر تقویت فعالیت های حوزه سرمایه گذاری در شهرستان های استان، اظهار داشت: فرمانداران تابعه استان با توجه به اختیاراتی که دارند نسبت به تقویت حوزه های سرمایه گذاری و اقتصادی در شهرستان های تابعه خود فعالانه تر عمل کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان اضافه کرد: مسائل و مشکلاتی که فرمانداران شهرستان های تابعه استان در حوزه پشتیبانی مطرح نموده اند بجا و منطقی است و این مسائل دغدغه استان نیز می باشد و فرمانداران علاوه بر ظرفیت استانداری از سایر ظرفیت ها برای تقویت حوزه پشتیبانی خود بهره بگیرند.