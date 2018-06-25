مراکش ۲ اسپانیا ۲/ ایران با یک اختلاف امتیاز صعود نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم اسپانیا و مراکش در حالی از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه گالینگراد به مصاف هم رفتند که مراکش تیمی از قبل حذف شده بود و نتیجه این بازی عملا تاثیری در سرنوشت این تیم نداشت. این بازی در نهایت با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.

در این بازی ابتدا مراکش در دقیقه ۱۴ توسط بو طبیب به گل رسید که این گل را اسپانیایی ها در دقیقه ۱۹ توسط ایسکو پاسخ دادند تا نیمه نخست با تساوی طرفین به پایان برسد.

در نیمه دوم و در حالی که این اسپانیایی ها بودند که بیشتر میدان داری کرده و مالکیت بازی را در دست داشتند، مراکشی ها در دقیقه ۸۱ با ضربه النصیری به گل دوم خود رسیدند اما این آخرین اتفاق این بازی نبود و اسپانیایی ها یکبار دیگر در آخرین دقیقه بازی را به تساوی کشاندند. آسپاس بازیکنی بود که در دقیقه ۹۱ توانست گل مساوی اسپانیا را به ثمر برساند. اسپانیایی ها علیرغم این که در این بازی مغلوب حریف خود شدند اما با ۵ امتیاز از گروه ایران صعود کردند. ایران با یک اختلاف امتیاز کمتر از صعود بازماند.