استنشاق اکسید نیتریک در طول جراحی موجب کاهش مشکلات کلیوی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در این مطالعه ۲۴۴ فرد بزرگسال چینی را که در معرض جراحی تعویض دریچه قلب قرار گرفته بودند بررسی کردند.

مطالعات قبلی نشان داده اند که عمل طولانی بایپس قلب موجب اختلال در جریان سلول های قرمز خون و انتشار هموگلوبین می شود که می تواند منجر به آسیب جدی به کلیه ها و ایجاد نارسایی کلیه شود که در آن صورت نیاز به دیالیز بلندمت خواهد بود.

محققان در این مطالعه به بررسی این موضوع پرداختند که ایا بکارگیری اکسید نیتریک می تواند موجب کاهش ریسک آسیب حاد و مزمن کلیوی شود. گاز اکسید نیتریک به طور طبیعی توسط سلول ها در قسمت پوشش درونی عروق خونی تولید می شود.

محققان دریافتند بیمارانی که در طول عمل جراحی و در مدت ۲۴ ساعت بعد از عمل، ۸۰ بخش به ازای میلیون اکسید نیتریک دریافت کردند کمتر در معرض ابتلا به آسیب مزمن کلیوی قرار داشتند و میزان این ریسک از ۶۴ درصد در بیماران تحت درمان با دارونما به ۵۰ درصد در گروه دریافت کننده اکسید نیتریک کاهش یافت.

همچنین خطر پیشرفت مشکل به یک بیماری جدی تر کلیوی (مرحله ۳ بیماری مزمن کلیوی) در طول مدت ۹۰ روز کاهش یافت؛ به عبارتی از ۳۳ درصد در بیماران تحت درمان با دارونما به ۲۱ درصد در افراد دریافت کننده اکسید نیتریک کاهش یافت.

بعد از گذشت یک سال، ۳۱ درصد از گروه دارونما و ۱۸ درصد از گروه دریافت کننده اکسید نیتریک دچار بیماری جدی کلیه شدند.

به گفته محققان، چندین نوع دارو برای محافظت از کلیه ها بعد از عمل جراحی قلب آزمایش شده که بی تاثیر بوده اند.

حال محققان اذعان می کنند که بکارگیری گاز اکسید نیتریک، شیوه ای ایمن و مطمئن است.