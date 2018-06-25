از درگیری دو بازیکن خودی تا اعتراض رونالدو به «هَند» سردار

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روسیه، دیدار دو تیم ملی ایران و پرتغال از ساعت ۲۲:۳۰ در شهر سارانسک در حال برگزاری است.

* قبل از شروع دیدار، کارلوس کی‌روش و سانتوش سرمربی پرتغال با یکدیگر خوش و بش کردند.

* در دقیقه ۹ بازی، بیرانوند و عزت‌اللهی بر اثر یک اشتباه با یکدیگر برخورد کردند که این مسئله باعث شد این دو بازیکن لحظاتی با یکدیگر درگیر شده که حاج‌صفی کاپیتان تیم دخالت کرده و غائله را خاتمه داد.

* از ابتدای دیدار سردار آزمون مأمور مهار ویلیام بازیکن پرتغال بود و در طول بازی اجازه نمی‌داد این بازیکن پاس‌های خوبی را به مهاجمان پرتغال بدهد.

* پرتغال در نیمه اول صاحب یک ضربه کاشته شد. رونالدو پشت این ضربه قرار گرفت و توپ او در میان راه به دست سردار آزمون خورد و به کرنر رفت. در این هنگام رونالدو و بازیکنان پرتغال برای اعلام نشدن پنالتی به داور اعتراض کردند که این اعتراض از سوی داور پذیرفته نشد.