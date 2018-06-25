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۴ تیر ۱۳۹۷، ۲۳:۲۴

گزارش خبرنگار مهر از روسیه؛

از درگیری دو بازیکن خودی تا اعتراض رونالدو به «هَند» سردار

از درگیری دو بازیکن خودی تا اعتراض رونالدو به «هَند» سردار

درگیری علیرضا بیرانوند با سعید عزت اللهی مهمترین حاشیه نیمه نخست بازی ایران با پرتغال بود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روسیه، دیدار دو تیم ملی ایران و پرتغال از ساعت ۲۲:۳۰ در شهر سارانسک در حال برگزاری است.

* قبل از شروع دیدار، کارلوس کی‌روش و سانتوش سرمربی پرتغال با یکدیگر خوش و بش کردند.

* در دقیقه ۹ بازی، بیرانوند و عزت‌اللهی بر اثر یک اشتباه با یکدیگر برخورد کردند که این مسئله باعث شد این دو بازیکن لحظاتی با یکدیگر درگیر شده که حاج‌صفی کاپیتان تیم دخالت کرده و غائله را خاتمه داد.

* از ابتدای دیدار سردار آزمون مأمور مهار ویلیام بازیکن پرتغال بود و در طول بازی اجازه نمی‌داد این بازیکن پاس‌های خوبی را به مهاجمان پرتغال بدهد.

* پرتغال در نیمه اول صاحب یک ضربه کاشته شد. رونالدو پشت این ضربه قرار گرفت و توپ او در میان راه به دست سردار آزمون خورد و به کرنر رفت. در این هنگام رونالدو و بازیکنان پرتغال برای اعلام نشدن پنالتی به داور اعتراض کردند که این اعتراض از سوی داور پذیرفته نشد. 

کد مطلب 4330782

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