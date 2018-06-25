موگرینی: بحران یمن باید در چارچوب فعالیت سازمان ملل حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه خواهان حل و فصل بحران یمن از طریق فعالیت های سیاسی سازمان ملل است.

پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا اعلام کرد وزیران دفاع و خارجه اعضای این اتحادیه در نشست خود در لوکزامبورگ، آخرین تحولات یمن و فعالیت های انجام گرفته از سوی سازمان ملل برای پایان دادن به این بحران را بررسی کردند.

موگرینی در این نشست با تاکید بر لزوم حل سیاسی بحران یمن، از تلاش های اتحادیه اروپا در حمایت از اقدامات سازمان ملل در این راستا خبر داد.

به گفته وی باید تلاش شود تمامی طرف ها بر سر میز مذاکره آمده و راهی دیپلماتیک جهت برون رفت از این بحران بیابند.

وزیران دفاع و خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود اعلام کردند حملات علیه الحدیده یمن به فاجعه انسانی منجر خواهد شد.

آنها همچنین اجازه ورود کمک های بشردوستانه از طریق بندر الحدیده و همچنین آتش بس فوری در یمن را خواستار شدند.

گفتنی است عربستان به همراه امارات از ۲۶ مارس ۲۰۱۵ تاکنون تجاوز نظامی علیه مردم یمن را آغاز کرده است، در این جنگ تاکنون دست کم ۱۰ هزار غیرنظامی یمنی جان خود را از دست داده و صدها هزار نفر دیگر زخمی شده اند.

سازمان ملل ضمن هشدار نسبت به اوضاع انسانی در یمن اعلام کرده که ۲۲ میلیون یمنی نیازمند کمک رسانی فوری هستند.