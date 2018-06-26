واحد تولید چوب در شهرک صنعتی سمنان طعمه حریق شد

سعید اسمعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انبار دپو پوسته چوب مصرف شده در خط تولید یک شرکت تولید چوب دچار حریق شد، تاکید کرد: این آتش سوزی شامگاه دوشنبه آغاز و تا بامداد سه شنبه کار اطفای آن به طول انجامید.

وی افزود: آتش نشانان سازمان آتش نشانی شهرداری سمنان با پنج دستگاه ماشین آتش نشانی به محل اعزام و با همراهی تیم های آتش نشانی از شهرهای سمنان، دامغان، مهدیشهر و سرخه آتش را اطفا کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و امداد نجات سمنان، گفت: وزش شدید باد عامل تشدید آتش و دشواری اطفای آن بود.

اسمعیل پور بیان کرد: دپوی چوب بهترین سوخت برای آتش سوزی است که متاسفانه باعث تشدید این آتش نیز شده بود که البته بررسی‌ها برای علت اصلی این حادثه ادامه دارد و پس از آن می توان عامل اصلی را بیان کرد.

گفتنی است مدیرعامل این شرکت تولیدی چوب نیز در جمع خبرنگاران از عدم توجه مسئولان به هشدارهای این حادثه خبر داد و گفت: در روزهای گذشته بارها برای تخلیه این پوسته های چوب مصرف شده از مسئولان تقاضای خودروی سنگین کردیم حتی حاضر به پرداخت کرایه بار بیشتر از تعرفه معمول بودیم اما متاسفانه ماشین در اختیار ما قرار نگرفت ما تقاضای خرید یک دستگاه ماشین آتش نشانی برای کارخانه دادیم اما متاسفانه این مهم نیز تا امروز برای ما فراهم نشده است.