به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری در نشست خبری مشترک مسئولان قضایی و مدیران دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه دامغان که صبح سه‌شنبه در دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برگزار شد، ضمن بیان اینکه طی یک سال گذشته تاکنون ۱۲ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده وارد دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب و شوراهای حل اختلاف شهرستان شده است، تأکید کرد: از این تعداد چهار هزار و ۸۰۰ فقره وارد دادگستری، سه هزار و ۶۸۰ فقره وارد دادسرا و سه هزار و ۸۰۰ فقره دیگر وارد شوراهای حل اختلاف شده است.

وی افزود: در پی اجرای سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر ابلاغ الکترونیکی به مراجع به محاکم قضایی اعم از دادنامه و اخطاریه، میانگین ۹۰ درصد از ابلاغات قضایی در دامغان به‌صورت الکترونیکی بوده که سهم دادگستری از محل ابلاغ الکترونیکی ۸۵ درصد و دادسرا ۹۵ درصد تشکیل می‌دهد.

افتتاح دفتر خدمات قضایی در دامغان

رئیس دادگستری دامغان در ادامه، وجود دفتر خدمات قضایی در دادگستری را ضروری دانست و اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام‌شده تا دو ماه آینده دفتر خدمات قضایی در دادگستری شهرستان ایجاد و تمام مراحل ابلاغات قضایی از طریق دادگستری به مراجع به‌صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی خواهد بود.

شکوری با ابراز اینکه در بحث ابلاغ الکترونیکی، دامغان رتبه دوم بین هشت شهرستان استان سمنان را بعد از گرمسار به خود اختصاص داده است، اضافه کرد: کاهش اطاله دادرسی، رسیدگی سریع به پرونده‌ها، حفظ و رعایت حریم خصوصی اشخاص با ابلاغ الکترونیکی به وقوع می‌پیوندد.

وی با اشاره به اینکه در دامغان شش شعبه شورای حل اختلاف وجود دارد، اظهار داشت: ۳۵.۱ درصد از پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف شهرستان با وساطت و میانجی‌گری معتمدان و اعضای شورا منجر به صلح و سازش می‌شود.

زندانی جرایم غیر عمد در دامغان وجود ندارد

رئیس دادگستری دامغان گفت: با تلاش قضات زمان مدت رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این شهرستان از دو ماه به ۲۵ روز کاهش پیداکرده است.

شکوری بیشترین ورودی پرونده به دادگستری دامغان را مطالبه چک، وصول مطالبات بانکی، طلاق، ضرب‌وجرح، تصادفات رانندگی و ... دانست.

وی در ادامه و بابیان اینکه دامغان تنها شهرستان در سطح کشور است که در زندانی دیه در زندان ندارد، افزود: سال گذشته با تلاش و پیگیری‌های انجام‌شده چهار میلیارد ریال برای آزادی ۱۱ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد فراهم شد.