شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت کشور آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه که ظهر سه شنبه به میزبانی سومین حرم اهل بیت(ع) است با حضور نمایندگان کشوری و استانی ۳۴ دستگاه عضو شورا از جمله آستان قدس رضوی(ع)، آستان مقدسه حضرت معصومه(س)، آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، بنیاد بین المللی امام رضا(علیه السلام) و دیگر دستگاه ها و نهاد های مذهبی، فرهنگی و مردمی برگزار به میزبانی حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) آغاز شد.

شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت به ریاست حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئول شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت کشور، مسئولان ارشد استان فارس و حضور نمایندگان کشوری و استانی دستگاه های عضو شورا در سالن شهید دستغیب این حرم مطهر آغاز شد که با ارائه برنامه های دستگاه های عضو در دهه کرامت سال ۱۳۹۷ همراه است.

این در حالیست که اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت کشور در سفر خود به شیراز با حضور در آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) به زیارت حرم مطهر فرزندان امام هفتم(ع) مشرف شدند سپس با حضور اعضا بر مزار آیت الله دستغیب، سومین شهید محراب با قرائت فاتحه یاد ایشان را گرامی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، دهه کرامت از ٢٤ تیرماه با محوریت ایجاد نشاط اسلامی، تشکیل کمیته های ٨ گانه و حرکت نمادین ورود کاروان حضرت شاهچراغ(ع) در شیراز برگزار می شود.