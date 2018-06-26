تیم ملی ایران قلب تماشاگران بی طرف را تسخیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی در جام جهانی روسیه شب گذشته به مصاف پرتغال رفت و با عملکرد خوبش تحسین رسانه ها و کارشناسان دنیا را برانگیخت.

سایت «Realsport» انگلیس گزارشی از ۵ نکته بازی ایران و پرتغال منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش با عنوان «ایران می تواند سرافرازانه به کشورش برگردد» نوشت: «آنها شاید دیگر در جام جهانی بازی نکنند اما عملکردشان قلب بی طرف ها (تماشاگران بی طرف) را تسخیر کرد. همگروهی با تیم های اروپایی اسپانیا و پرتغال شانس کمی به آنها برای انجام بیش از سه بازی در جام جهانی می داد.

همه چیز برای مردان کی روش به طور قابل توجهی متفاوت پیش می رفت و می توانستند در صدر جدول گروه خودشان قرار بگیرند در صورتی که ضربه مهدی طارمی دقیقه ۹۴ از دست نمی رفت ... شاگردان کی‌روش تهدیدی برای فوتبال جهان هستند. آنها شاید نتوانند به داشتن سوپر استار های معروف ببالند اما هویت و انسجام خوبی دارند.»

در ادامه این مطلب آمده است: «الان موضوع "اگر" هاست. اگر آرایش گروه B چیز دیگری بود چه می شد، اگر حریفان متفاوتی داشتند و به دور دوم صعود می کردند چه می شد. آنها در همین گروه هم خوب و عالی عمل کردند اما شاید اگر در شرایط دیگری بودند می توانستند برنده باشند.»