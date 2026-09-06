احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، اظهار داشت: در اواسط هفته آینده کاهش جزئی دما مورد انتظار است؛ همچنین وضعیت دمای استان تقریباً در محدوده نرمال خود قرار دارد و تغییرات شدیدی در این زمینه رخ نخواهد داد.
وی با بیان اینکه بیشینه دما در نواحی گرمسیر استان به حدود ۴۵ درجه و در نواحی سردسیر به حدود ۳۵ درجه خواهد رسید، تصریح کرد: برای اواسط هفته آینده با عبور یک سامانه ناپایدار، افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود که میتواند شرایط جوی را تحت تأثیر قرار دهد.
کارشناس هواشناسی استان در ادامه با اشاره به احتمال رگبارهای پراکنده در ارتفاعات استان، خاطرنشان کرد: بارندگی قابلتوجهی در استان انتظار نمیرود و شرایط جوی در مجموع پایدار خواهد بود که این وضعیت تا پایان هفته ادامه دارد.
احمدینژاد در پایان با تأکید بر اینکه هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش میکند، گفت: شهروندان به ویژه کشاورزان و دامداران، هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و برنامههای خود را بر اساس این شرایط تنظیم کنند.
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