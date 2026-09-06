به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت‌الاسلام‌ حسن مصلح صبح یکشنبه در نشست هماهنگی امور فرهنگی و تربیتی کانون فرهنگی هنری الغدیر مسجد جامع برازجان، بر ضرورت هم‌ افزایی حداکثری میان ارکان مسجد جامع، از جمله کانون فرهنگی و پایگاه مقاومت تأکید کرد.

امام جمعه دشتستان اظهار کرد: برای جذب مؤثر نوجوانان و جوانان، نیازمند برنامه‌ ریزی منظم، منسجم و یکپارچه هستیم تا زمینه حضور پرشور این قشر در نمازهای جمعه، نماز جماعت و برنامه‌های فرهنگی بیش از پیش فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تشویق نسل جوان به مباحث معنوی، بر اجرای برنامه‌های انگیزشی و تشویقی برای نوجوانان فعال در عرصه نماز تأکید کرد.

این نشست با هدف ارتقای سطح کیفی برنامه‌های فرهنگی و تربیتی و ایجاد وحدت رویه میان نهادهای فعال در مسجد جامع برازجان به کار خود پایان داد.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام توکلیان رئیس اداره تبلیغات اسلامی، حسین‌زاده معاون فرهنگی ستاد نماز جمعه برازجان، حجت‌الاسلام آیفت روحانی و رضایی مدیر کانون فرهنگی هنری الغدیر مسجد جامع برازجان در محل این کانون برگزار شد.

در این جلسه، گزارش عملکرد کانون و برنامه‌های پیش‌روی آن ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.