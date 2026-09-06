سید فواد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت جان‌باختن و مصدومیت جمعی از هم‌استانی‌ها در حادثه انفجار تانکر حامل سوخت در محور سنندج ـ همدان، اظهار کرد: این حادثه تلخ موجب تألم جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی استان شد و یاد جان‌باختگان این حادثه را گرامی می‌داریم.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار آموزش حضوری افزود: مدرسه تنها محل انتقال دانش نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین محیط‌های تربیتی و اجتماعی برای شکل‌گیری شخصیت و هویت دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های استان برای آغاز سال تحصیلی بر اساس فعالیت حضوری مدارس انجام شده است، گفت: آموزش مجازی با وجود ظرفیت‌های خود نمی‌تواند جایگزین کاملی برای حضور دانش‌آموز در مدرسه باشد و آموزش حضوری از نظر آموزشی، تربیتی و اجتماعی اثربخشی بیشتری دارد.

۳۴۲ هزار دانش‌آموز آماده ورود به مدارس

حسینی با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی استان در سال تحصیلی جدید عنوان کرد: حدود ۳۴۲ هزار دانش‌آموز در مدارس کردستان تحصیل خواهند کرد و مجموعه آموزش و پرورش تمام ظرفیت خود را برای آغاز منظم و مطلوب سال تحصیلی به کار گرفته است.

وی افزود: تاکنون ثبت‌نام ۸۷ درصد دانش‌آموزان در مقاطع مختلف قطعی شده و روند ثبت‌نام سایر دانش‌آموزان نیز در حال تکمیل است.

حسینی درباره تأمین کتاب‌های درسی نیز گفت: فرآیند سفارش کتاب از طریق سامانه مربوط انجام می‌شود و خانواده‌ها و مدارس باید نسبت به تکمیل سفارش‌ها در زمان مقرر اقدام کنند.

وی با اشاره به وضعیت توزیع کتاب‌های درسی در استان اظهار کرد: کردستان از استان‌های برتر کشور در دریافت، توزیع و تحویل کتاب‌های درسی به مدارس است و تلاش شده این فرآیند بدون وقفه انجام شود.

آماده‌سازی مدارس آسیب‌دیده برای مهر

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی مدارس استان در جریان جنگ اخیر، گفت: در مجموع ۱۲۷ مدرسه آسیب دیده‌اند که به جز مدرسه حجاب سقز که دچار آسیب سازه‌ای شده، عملیات آماده‌سازی، بازسازی و رفع مشکلات سایر مدارس در حال انجام است.

حسینی تأکید کرد: اولویت آموزش و پرورش این است که دانش‌آموزان سال تحصیلی را در محیطی ایمن و مناسب آغاز کنند و روند آماده‌سازی فضاهای آموزشی تا رسیدن به شرایط مطلوب ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از تلاش برای رفع کمبود نیروی انسانی خبر داد و افزود: با وجود کمبود معلم، راهکارهای قانونی برای ساماندهی نیروی انسانی در حال اجراست و تلاش می‌کنیم در آغاز سال تحصیلی هیچ کلاسی بدون معلم نماند.

حمایت از دانش‌آموزان نیازمند

حسینی از اجرای کمپین همدلی در کنار جشن عاطفه‌ها خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و تقویت فرهنگ نوع‌دوستی و مشارکت اجتماعی در استان اجرا می‌شود.

وی مشارکت خیرین در این زمینه را ارزشمند دانست و افزود: حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، اقدامی در راستای تحقق عدالت آموزشی و سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین با قدردانی از پیگیری‌های محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، از فراهم شدن زمینه ساخت یک مدرسه هوشمند و مدرن در سقز با تعهد آستان قدس رضوی خبر داد و آن را گامی مؤثر در توسعه فضاهای آموزشی این شهرستان عنوان کرد.

دولت چهاردهم پیگیر مطالبات فرهنگیان است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشتی فرهنگیان اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارکنان آموزش و پرورش در شمار کارکنان دولت با پایین‌ترین سطوح دریافتی قرار دارند و توجه جدی به مسائل معیشتی و رفاهی آنان ضروری است.

حسینی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم و وزارت آموزش و پرورش پیگیر مطالبات فرهنگیان هستند و ارتقای وضعیت این قشر که نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارد، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت بازگشایی مدارس گفت: آغاز سال تحصیلی و باز بودن مدارس، نشانه امید به آینده است و همه بخش‌های جامعه باید برای فراهم شدن شرایط مناسب تحصیل و تربیت دانش‌آموزان همکاری کنند.