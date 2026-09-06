به گزارش خبرنگار مهر، جواد ذاکر، سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طی پنج ماهه نخست سال جاری، بیش از سه میلیون و ۸۶ هزار تن کالا در استان جابهجا شده که این میزان در قالب ۱۶۵ هزار و ۷۹۸ سفر باری انجام شده است.
وی افزود: از مجموع کالاهای جابهجا شده، ۹۵۶ هزار و ۷۵۹ تن مربوط به حملونقل دروناستانی و بیش از دو میلیون و ۱۲۹ هزار تن مربوط به حملونقل بروناستانی بوده است.
ذاکر ادامه داد: این آمار بیانگر سهم قابل توجه حملونقل جادهای در انتقال تولیدات و مواد اولیه استان به سایر نقاط کشور است.
حمل کالا؛ حلقه اتصال تولید خراسان جنوبی به بازار کشور
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به تنوع کالاهای حملشده در استان گفت: سیمان کیسهای، آهن اسفنجی، زغالسنگ، کنسانتره سنگآهن و سیمان فلهای از جمله عمده کالاهایی هستند که توسط ناوگان باری استان جابهجا میشوند.
وی افزود: بخش مهمی از این کالاها حاصل فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی استان است و جابهجایی آنها از طریق شبکه حملونقل جادهای، نقش مستقیمی در اتصال ظرفیتهای تولیدی خراسان جنوبی به بازار مصرف و صنایع سایر استانها دارد.
ذاکر با بیان اینکه مقصد کالاهای استان محدود به یک منطقه خاص نیست، اظهار کرد: خراسان رضوی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، سمنان و تهران از جمله مهمترین مقاصد کالاهای حملشده از خراسان جنوبی هستند.
فعالیت ۱۳۱ شرکت حملونقل باری در خراسان جنوبی
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت موجود در بخش حملونقل باری استان گفت: در حال حاضر ۱۳۱ شرکت حملونقل فعال باری در استان مشغول ارائه خدمات هستند و ۶ هزار و ۸۸۵ دستگاه ناوگان باری در چرخه حمل کالا فعالیت دارند.
وی افزود: این بخش همچنین از ظرفیت ۱۱ هزار و ۱۶ راننده باری برخوردار است که بخش قابل توجهی از جابهجایی کالا در مسیرهای درون و بروناستانی را بر عهده دارند.
ذاکر با تأکید بر نقش حملونقل جادهای در پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی گفت: استمرار فعالیت واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی بدون برخورداری از شبکه حملونقل کارآمد امکانپذیر نیست و ناوگان باری در واقع حلقه اتصال تولید، بازار و مصرف محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی جغرافیایی استان و فاصله آن با مراکز عمده مصرف کشور، حملونقل جادهای از اهمیت ویژهای برخوردار است و بخش عمده جابهجایی کالا به مقصد استانهای مختلف کشور از طریق این شبکه انجام میشود.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی یادآور شد: مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان، ضمن نظارت بر عملکرد شرکتها، ناوگان و رانندگان، ارتقای ایمنی، تسهیل جریان حمل کالا و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت ناوگان باری را با هدف پشتیبانی از تولید و رونق اقتصادی استان دنبال میکند.
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