پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی برابر مراکش، اسپانیا و پرتغال گفت: ما در جام جهانی این دوره خوب ظاهر شدیم و توانستیم برخلاف دوره های قبل به چهار امتیاز دست پیدا کنیم.مطمئنا اگر خودباوری بیشتری داشتیم، می توانستیم به دور بعد صعود کنیم.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی ما نبود بازی های تدارکاتی بود، شاید اگر ما هم مانند دیگر کشورهای حاضر در جام جهانی بازی های تدارکاتی خوبی را با حریفان قدرتمند برگزار می کردیم، می توانستیم اسپانیا و پرتغال را شکست داده و به دور بعد صعود کنیم اما متاسفانه تحریم ها باعث شد تا هم ما نتوانیم به برخی کشورها سفر کرده و هم تیم های کشورهای دیگر به ایران آمده و با ما بازی کنند و همین مساله باعث شد تدارکات قوی نداشته باشیم و شانس صعود به مرحله بعد را از دست بدهیم.

مظلومی در ادامه تصریح کرد: در مقابل مراکش بعد از ۲۰ دقیقه ابتدایی فوق العاده بودیم و توانستیم در ثانیه های پایانی با اشتباه مدافع حریف به گل دست پیدا کرده و سه امتیاز را برای خود کنیم و برابر اسپانیا هم آنقدر خوب ظاهر شدیم که حتی می توانستیم برنده آن بازی باشیم و مقابل پرتغال هم یک بازی خوب را ارائه دادیم. با نمایش های بی نظیری که داشتیم می توانستیم به دور بعد صعود کنیم البته شاید کمی هم توقعات مردم بالا رفته بود و همه انتظار داشتند ضربه طارمی در دیدار برابر پرتغال به گل بنشیند و ما حسرت صعود به دور بعد را نداشته و شاهد اشک های این بازیکن هم نباشیم.

سرمربی پیشین استقلال تاکید کرد: ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ فراتر از انتظار ظاهر شد. می توانستیم صعود کنیم و این موضوع باعث می شد هم شادی به خانه ایرانی ها بیاید و هم اعتبار فوتبال ما بیشتر شود اگرچه با همین نتایج هم قدرت خود را به همگان نشان دادیم و از حیثیت فوتبال ایران دفاع کردیم.

مظلومی در ادامه گفت: مقابل پرتغال نبض بازی را در اختیار گرفتیم، بازیکنان ما عملکرد خیلی خوبی داشتند. در دیدار با پرتغال که بازی مرگ و زندگی برای ما بود، توانستیم فوتبال خوب ارائه داده و چند موقعیت مسلم را از دست بدهیم. به هر حال این بازی ها با بازی های آسیایی تفاوت بسیاری داشت. بازیکنان ما این موضوع را درک کرده بودند و اگر شرایط بهتری از لحاظ امکاناتی داشتیم مطمئنا به جای پرتغال یا اسپانیا یکی از گزینه های صعود به دور بعد ما بودیم.

وی در مورد کی روش و اینکه این روزها بحث رفتن وی از فوتبال ایران مطرح است، گفت: او باید بماند، کی روش مربی بادانشی است برای فوتبال ما زحمات زیادی کشیده است. با توجه به اینکه زمان زیادی تا شروع تورنمنت جام ملت های آسیا باقی نمانده حتما کی روش باید به عنوان سرمربی باقی بماند تا بتواند با شناختی که از بازیکنان ایراین دارد یک تیم خوب را روانه میدان کند تا به قهرمانی برسد. حالا اگر مایل بود که بعد از جام ملت ها در ایران بماند چه بهتر و اگر نبود باید به دنبال یک مربی خوب برای تیم ملی کشورمان باشیم.

سرمربی پیشین استقلال در پاسخ به این پرسش که «بهترین بازیکن ایران در جام جهانی چه کسی بود؟»، گفت: بهترین بازیکن، تیم ملی فوتبال ایران بود. همه بازیکنان بدون نقص بازی کردند و تمام توان خود را به کار بستند، شاهد بودیم درون دروازه تا خط حمله همه بهترین بودند و نمی توان نامی را برای بهترین انتخاب کرد.

مظلومی در پاسخ به این پرسش که «شما سال ها در استقلال بازی کرده اید به نظر شما بهترین بازیکن آبی پوشان در تیم ملی چه کسی بود؟»، گفت: به اعتقاد من امید ابراهیمی و مجید حسینی بی نظیر بودند. ابراهیمی فوتبال فوق العاده ای از خود به نمایش گذاشت و باعث شد تا همه او را تحسین کنند. مجید حسینی در اوج جوانی با خونسردی کامل مقابل مهاجمان صاحب نام دنیا قرار گرفت و بازی های قابل قبولی به نمایش گذاشت.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که «آیا درست است در روزهای آینده سرمربی تیم نفت مسجدسلیمان خواهد شد؟»، گفت: صحبت هایی در این خصوص با من شده البته من تاکید داشته ام که محمود فکری همچنان سکان هدایت نفت را بر عهده داشته باشد ولی با توجه به جواب منفی او هم با من و هم با عبدالله ویسی صحبت شده البته گفته شده با ویسی به توافق هایی رسیده اند ولی من منتظر پاسخ نهایی مسئولان نفت هستم.