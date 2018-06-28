تاکید بر ضرورت ارتقا سطح مراودات و همکاری میان ایران و تاتارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران متعاقب دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و اسپانیا در شهر کازان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه در راس هیاتی متشکل از مدیران بانک ملی، مسئولین ورزش کشور، ریاست بنیاد رودکی و استاد شهرداد روحانی رهبر ارکستر سمفونیک ایران با رستم مینیخانف رئیس جمهور تاتارستان دیدار و گفتگو کرد.

سنایی در ابتدای این دیدار ضمن قدردانی از میهان نوازی مردم شهر کازان از ورزشکاران و هواداران تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی های جام جهانی روسیه، امکانات ایجاد شده توسط این شهر برای پذیرایی و برگزاری این مسابقات را در بالاترین سطح ارزیابی کرد.

سفیر ایران همچنین با اشاره به روابط ممتاز جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و روند ور به رشد آن بر ضرورت ارتقا سطح مراودات و همکاریهای استانی در تمامی زمینه ها از جمله اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، صنعتی، بانکی و غیره بین جمهوری تاتارستان روسیه و استانهای ایران شد.

مینیخانوف نیز در این دیدار ضمن خیرمقدم گویی خدمت هیات ایرانی و از بازی تیم ملی فوتبال کشورمان در برابر اسپانیا که روز قبل از این دیدار برگزار شده بود، تمجید کرد و نیز از مساعدت های شخص سفیر و سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه در راستای برگزاری هرچه بهتر این مسابقه در شهر کازان تشکر و قدردانی کرد.

وی همچنین بابت اجرای ارکستر سمفونیک ایران در آستانه بازی تیم ملی ایران مقابل اسپانیا در شهر کازان تقدیر و سطح استقبال مردم این شهر از این مراسم فرهنگی را بسیار بالا دانست و ابراز امیدواری کرد که با حمایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در آینده بیشتر شاهد برگزاری چنین برنامه های فاخر فرهنگی در این جمهوری باشیم.

رئیس جمهور تاتارستان اظهار داشت: تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل حضور و سرمایه گذاری تجار ایرانی در این جمهوری صورت پذیرفته است.

مینیخانوف همچنین با توجه به ظرفیتهای دو کشور ایران و روسیه بر ضرورت افزایش معاملات اقتصادی بین جمهوری تاتارستان روسیه و استانهای مختلف ایران تاکید کرد.