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۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۴

مونسان در گفتگو با مهر:

ارائه خدمات مسافرتی با نرخ ارز آزاد تخلف است

ارائه خدمات مسافرتی با نرخ ارز آزاد تخلف است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت: نرخ قانونی ارز همان نرخی است که از سوی دولت اعلام شده است و هرکسی که بر خلاف آن خدماتی را ارائه کند قطعا مغایر با قانون و تخلف است.

علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارائه خدمات آژانس های مسافرتی با نرخ ارز آزاد اظهار داشت: نرخ قانونی ارز همان نرخ ۴۲۰۰ تومان است که از سوی دولت اعلام شده و هرکسی که بر خلاف آن خدماتی را ارائه کند قطعا مغایر با قانون و تخلف خواهد بود.

وی افزود: معاونت گردشگری سازمان با بانک مرکزی در حال رایزنی است تا برای آژانس ها فکر بهتری در سامانه نیما اندیشیده شود چراکه راهکارهای زیادی در این حوزه پیش رو نداریم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص تبعات سیاست های ارزی برای صنعت گردشگری، تصریح کرد: مشکلی که ممکن است به وجود بیاید در حوزه توریسم ورودی است که در حال برنامه ریزی برای برطرف کردن آنها هستیم.

مونسان همچنین پیرامون طرح تعطیلات زمستانه مدارس نیز با بیان اینکه اجرایی شدن این طرح کمک زیادی به رونق اشتغال در مناطق جنوبی و مرکزی کشور خواهد کرد، اظهار داشت: امیدواریم بحث تعطیلات زمستانی مدارس با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش انجام شود.

وی همچنین در پایان در خصوص طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به یک وزارت خانه، گفت: درباره این موضوع تابع نظر مجلس خواهیم بود.

کد مطلب 4333311

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