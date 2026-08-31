«اژدهاک» به تئاتر شهر برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «اژدهاک» به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی آرش اشاداد که ۳۱ اردیبهشت تا ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۵ در تئاتر شهر روی صحنه رفته بود، بار دیگر از روز دهم شهریور در کارگاه نمایش این مجموعه پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

آرش اشاداد ، بهرام عباسی فرد، آوا عامری، سارا زمانی، آرش راد، کاوه توکلی هنرمندانی هستند که در فصل جدید اجراهای این اثر نمایشی به عنوان بازیگر حضور دارند.

آرش اشاداد و آیناز شیرازکی تهیه کنندگان، عباس بابایی، علی افشار، پرستو فخرفاطمی، آذین فهیمی گروه نریتور، شکیلا مطوری سرمایه گذار، مبینا اصفهانی و کیارش توکلی دستیاران کارگردان، گلشید دلشاد منشی صحنه، آرش اشاداد طراح صحنه، آیناز شیرازکی طراح گریم، الهام جواهری طراح لباس، محمد شمس طراح پوستر گروه اجرایی این نمایش را تشکیل می دهند.

فصل جدید نمایش «اژدهاک» به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی آرش اشاداد طی روزهای دهم تا بیست هفتم شهریور ساعت ۱۹:۴۵ با مدت زمان ۴۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود و علاقه مندان برای تهیه بلیت حضوری نمایش می توانند از ساعت ۱۶ به گیشه تئاتر شهر و برای تهیه بلیت غیرحضوری به سامانه های «گیشه تئاتر» و «تیوال» مراجعه کنند.