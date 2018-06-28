اداره بازرسی قزوین ۶۶ میلیارد تومان حقوق دولت رابه خزانه برگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله آقاعلیخانی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: مهمترین وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر تمامی دستگاههای دولتی است و فعالیتهای گسترده ای را تحت پوشش خود دارد.

وی اضافه کرد: هیچ دستگاه دولتی خارج از شمول نظارت بازرسی نیست اما رویکرد ما پیشگیری از تخلف و ارائه مشاوره تخصصی در بسیاری از امور است تا هیچ دستگاهی از مسیر قانونی خارج نشود.

بازرس کل استان قزوین تصریح کرد: برای این که جرم و تخلف در دستگاههای اجرایی کمتر شود باید پیشگیری را جدی بگیریم و در این میان قانون مداری اهمیت زیادی دارد.

نظارت بخش خصوصی وظیفه ما نیست/ نظارتها بر دستگاههای دولتی است

آقاعلیخانی یادآورشد: اختیارات ما در حوزه بخش خصوصی نیست و نظارت ما فقط در حوزه دستگاههایی است که از بودجه عمومی و دولتی استفاده می کنند.

وی اظهارداشت: موضوع جرائم دولتی، شامل رشوه، اختلاس، تخلفات اداری و سوء جریاناتی که به نارضایتی عمومی منجر شود در حیطه کار اداره بازرسی تعریف شده و انجام می شود.

بازرس کل استان قزوین اضافه کرد: هرکز در کار اجرایی دخالت نمی کنیم و تنها نظارت جدی داریم تا کارها درست انجام شود.

فعالیت در بازرسی کاملا تخصصی است

آقاعلیخانی یادآورشد: بررسی پرونده ها در این اداره فوق تخصصی است که برای نتیجه بخش بودن فعالیتها به همکاری مردم و همه نهادها نیازمندیم تا از بیت المال صیانت شود.

وی گفت: اگر فعالیتها شفاف سازی شود و رسانه ها در انعکاس درست واقعیتها حرفه ای عمل کنند ضمن جلوگیری از شایعه در فضای مجازی از حریم افراد نیز صیانت می شود.

آقاعلیخانی اضافه کرد: نشر اکاذیب و رواج شایعه گاهی می تواند سازمان بازرسی را به حاشیه برده و از اصل موضوع دور کند که در این راستاذ رسانه ها می توانند با عمل به رسالت خود در این مسیر همراه اداره بازرسی استان باشند.

رسانه های در جلوگیری از تخلف و مبارزه با فساد نقش آفرین هستند

بازرس کل استان قزوین یادآورشد: اعتقاد داریم که رسانه های حرفه ای وکاربلد میتوانند در پیشگیری از تخلف بسیار موثر باشند و به بازرسی کمک کنند و ما بدون کمک خبرنگاران نمی توانیم در مبارزه با فساد موفق باشیم.

وی اظهارداشت: براستی رسانه ها رکن چهارم دموکراسی هستند به شرط آنکه به وظایف مهم خود آشنا بوده و در انعکاس واقعیتها همت کنند و در مسیر شایعات، تحریف و تشویش اذهان عمومی گام برندارند.

۸۰۰ شکایت از دستگاههای دولتی

آقاعلیخانی با اشاره به خدمات انجام شده در یک سال گذشته گفت: بیش از ۸۰۰ شکایت از سازمانهای دولتی در سامانه بازرسی استان ثبت شده که برخی در دست رسیدگی و برخی به نتیجه رسیده است.

بازرسی کل استان قزوین اضافه کرد: بیشترین شکایت ها از دستگاههایی است که مراجعات مردمی آنها زیاد است و در این رابطه شهرداری ها، دستگاههای زیرمجموعه استانداری، دانشگاهها، آموزش و پرورش و بانکها بیشترین شکایات را داشته اند.

اجرای ۲۱ برنامه بازرسی مستمر در قزوین

وی بیان کرد: بازرسی های ما به صورت موردی، مستمر و فوق العاده است که در سال گذشته ۲۱ مورد بازرسی مستمر با استقرار بازرسان در ادارات صورت گرفت.

آقاعلیخانی یادآورشد: اگر دولت الکترونیک توسعه یابد و مراجعه مردم به ادارات کم شود بسیاری از تخلف ها نیز کاهش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: امسال نیز ۲۲ مورد بازرسی مستمر پیش بینی شده و نظارت بر عملکرد مدیران بانکها، نحوه تسهیلات و وصول مطالبات، عملکرد شعب بیمه ای، شهرداری قزوین در حوزه اجرای دولت الکترونیک بررسی می شود.

بازرسی کل استان قزوین با اشاره به مهمترین فعالیتهای انجام شده در ادارات گفت: بررسی نظارت بر نحوه صیانت از زمینهای دولتی و منابع طبیعی، بررسی عملکرد جهاد کشاورزی، نحوه حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی، عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، فعالیت کشتارگاهها، نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری، نحوه وصول مالیات و حفاظت از جنگل ها و مراتع و مشکلات منابع آبی و طرح های تفضیلی در دست بررسی و نظارت است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از ۲۰۰ مورد پیشنهاد برای اصلاح امور به دستگاههای اجرایی داده شد و ۱۵۰ نفر از کارکنان دولت به مراجع قضایی معرفی و ۶۱ نفر نیز در هیئت های رسیدگی کننده محکوم شدند.

آقا علیخانی بیان کرد: جابجایی مدیران میانی، دو مورد انفصال از خدمت و چند مورد تخلف مالی در یک سال گذشته از سوی اداره بازرسی استان قزوین صورت گرفته است.

نظارت بر ۱۶۱۷ معامله ثبت شده

آقاعلیخانی در ادامه گفت: در سال گذشته ۱۶۱۷ معامله دولتی شامل مناقصه و مزایده ثبت و نظارت شد که ۱۰۳ معامله لغو و در ۸۰۵ مورد تذکر کارشناسی داده شد.

یک هزار میلیارد تومان معامله در استان قزوین لغو شده است

وی بیان کرد: در یک سال گذشته با ورود بازرسان در معاملات دولتی بیش از یک هزار میلیارد تومان معامله دولتی که مغایرت های قانونی داشته لغو شده است.

آقاعلیخانی گفت: در سال گذشته حجم معاملات دولتی استان بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که یک هزار میلیارد تومان آن را لغو کردیم.

وی اضافه کرد: همچنین در مدت یادشده ۱۲ جلسه شورای دستگاههای نظارتی تشکیل و ۲۵ مصوبه آن اجرایی شد.

بازگشت ۹۰۰ هکتار از اراضی ملی به دولت

بازرس کل استان قزوین از بازگشت زمینهای ملی به دولت خبرداد و اظهارداشت: با ورود بازرسی به برخی تخلفات صورت گرفته در سال گذشته خوشبختانه ۹۰۰ هکتار از اراضی ملی استان به دولت بازگردانده شد.

وی اضافه کرد: همچنین با ورود بازرسان استان قزوین و نظارت تخصصی و قانونی درمعاملات توانستیم ۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از حقوق دولتی را به خزانه بازگردانیم.

بازرس کل استان قزوین یادآورشد: به نظر می رسد هم قانون و هم فرآیندهای اداری باید اصلاح شود تا برخی تخلف ها صورت نگیرد و در این میان نمایندگان مجلس باید همکاری بیشتری داشته باشند و این روند را اصلاح کنند.

وی بیان کرد: تلفن ۱۳۶ به صورت شبانه روزی آماده دریافت پیشنهاد، دیدگاه، شکایت وموارد تخلف به اداره بازرسی استان قزوین است واز همه رسانه ها انتظار داریم برای جلوگیری از شایعه پراکنی در جامعه و آسیب رسیدن به آبرو و شخصیت مسئولان، به صورت تخصصی با موارد تخلف مشاهده شده برخورد کرده و با این اداره همکاری بیشتری داشته باشند.

آقاعلیخانی همچنین از رسانه های گروهی خواست ضمن ایجاد امید در جامعه روحیه قانون مداری و احترام به قانون را در استان ترویج کرده و با فرهنگی سازی به کاهش جرم و تخلف در جامعه کمک کنند.