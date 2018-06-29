به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به مصاحبه امروز برانکو ایوانکوویچ با روزنامه کروات واکنش نشان داد. در توضیحات کی روش امده است:

راجع به صحبتهای آقای برانکو:

ایشان یک بار دیگر من را به چالش کشیدند و علامت سوالی به خاطر جایی که در آن متولد شده ام و کشوری که از آن می آیم، مقابل من قرار دادند. اگر ایشان در تلاش است که کشور بنده پرتغال را که شهروند آن هستم مورد تحقیر یا توهین قرار دهند یا موزامبیک کشوری که در آن به دنیا آمده ام، من این مساله را به دستان توانمند سفرای این کشورها واگذار می کنم که به این مساله رسیدگی کنند.

همیشه ایشان در تلاش بوده اند که سطح علمی و تحصیلات بالای خود را به نمایش بگذارند و بنده هم این را می گویم که این بسیار قابل احترام است. البته مساله ای که درباره آن صحبت می کنیم کاراکتر، صداقت، اخلاق مداری، وجاهت انسانی و شجاعت یک مرد است. سراسر جهان که فوتبال هم متاسفانه از آن مستثنی نیست، پر از افرادی است که از نظر فرهنگی بسیار تحصیل کرده هستند اما به خاطر اینکه شاید بعضی از این افراد پایبند به اصول و ارزشهای صادقانه، با وجاهت و کاراکتر بالا نیستند برای همین جهان و همینطور فوتبال تا این حد در حال زجر کشیدن است.

اگر شخصی تحصیلات بالا دارد، این مساله ضامن اینکه او از لحاظ صداقت، شجاعت و وجاهت یک شخص قابل قبول خواهد بود، نیست. بنده میلیونها نفر را در سراسر جهان می شناسم که از روستاها، مزارع، کارخانجات آمده اند و حتی یکسری از افراد که از سکوهای استادیومها می آیند؛ شاید آنها فرصت گذراندن مدارج بالای تحصیلاتی را نداشته اند اما آنها الگویی همگانی در راستای صداقت، وجاهت و شخصیت بالا هستند.

راجع به نظرات و صحبتهای فوتبالی ایشان درباره عملکرد من و تیم ملی، قضاوت نهایی را به دست هواداران ایرانی می گذارم.

درباره توقعات برانکو برای حمایت در آوردن مربیان دیگر به ایران از صمیم قلب برای ایشان آرزوی موفقیت یا شانس بیشتری نسبت به گذشته دارم؛ گذشته ای که ایشان بازیکنان اوکراینی را آوردند.

درباره مسائل فنی و حرفه ای نیز بنده قضاوت این مسائل را به صورت کامل به ریاست محترم فدراسیون واگذار می کنم.