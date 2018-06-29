باید فشار دشمن بر زندگی مردم را مهار کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، حضرت آیت الله ابراهیم امینی روز جمعه در دیدار رئیس دفتر رئیس‌جمهور با ابلاغ سلام به روحانی و آرزوی موفقیت دولت، ‌گفت: امروز دشمنی آمریکا آشکارتر از هر زمان دیگری شده و دیگر کسی نیست که در خباثت و خصومت آمریکا با جمهوری اسلامی و اصل نظام تردید داشته باشد.

وی افزود: تنها راه مقابله با دشمنی‌های آمریکا وحدت، همدلی و انسجام مردم است. باید با توجه بیشتر به نیازها و مطالبات مردم و تلاش برای مهار آثار فشارهای دشمن بر زندگی مردم، وحدت ملی را بیش از پیش تقویت کنیم تا با جلب رضایت مردم، توطئه‌های دشمنان خنثی شود.

مدرس برجسته حوزه علمیه قم اظهارداشت: امروز جمهوری اسلامی با مدیریت بسیار خوب و بی‌نقص مقام معظم رهبری و نیز مدیریت بسیار خوب آقای روحانی که انصافاً تاکنون بسیار خوب بوده است، به پیش می‌رود و به لطف خدا مردمی که با حضور خود در صحنه انقلاب را به پیروزی رسانده و نظام جمهوری اسلامی را مستقر کرده‌اند همچنان در صحنه حضور دارند و اگر بتوانیم همچون گذشته با رسیدگی مناسب به مطالبات مردم آنها را در صحنه نگه داشت، هیچ نگرانی از توطئه‌های دشمنان وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: آقای روحانی مدیریت خوبی داشته و نیت خالصی برای حل مشکلات دارند و امیدوارم ایشان و بقیه مسئولان نظام تحت رهبری و ارشادات مقام معظم رهبری، بتوانند کشور را از مشکلات با موفقیت عبور دهند. مادامی که مقام معظم رهبری و این مردم را داریم، آمریکا نمی‌تواند در برابر جمهوری اسلامی کاری از پیش ببرد.

آیت الله امینی خاطرنشان کرد: آقای روحانی از دوستان بسیار صمیمی و قدیمی بنده هستند و همواره به ایشان علاقه داشته و دارم. از ایشان تشکر می‌کنم که مسئولیت سنگین ریاست جمهوری را بر عهده گرفتند و همواره و بویژه در شرایط سخت کنونی دعاگویشان بوده و موفقیت‌شان را از خداوند مسألت می‌کنم.

محمود واعظی نیز در این دیدار با ابلاغ سلام و آرزوی سلامتی دکتر روحانی برای آیت الله العظمی ابراهیم امینی به ایشان، گفت: آقای دکتر روحانی همواره متذکر خدمات گرانسنگ حضرتعالی به انقلاب، کشور و حوزه‌های علمیه بوده و هستند و پیش از سفرم به قم تأکید زیادی داشتند که حتماً خدمت شما رسیده و جویای احوالتان باشم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به خروج آمریکا از برجام، اظهار داشت: موفقیت دولت در مواجهه با آثار تحریمهای آمریکا در گرو همدلی و هماهنگی کامل همه نهادها و دستگاه‌ها و مجموعه کشور است و لازم است اختلافات را کنار گذاشته و فضای وحدت، انسجام و همدلی را تقویت کنیم. در این مسیر بیش از هر زمان دیگر به کمک علما، بزرگان و مراجع تقلید و دعای خیر آنان نیاز داریم.