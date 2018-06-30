نشست معاونین فرهنگی کلانشهرها در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، هادی بختیاری ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشن های دهه کرامت اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده در هفته پیش رو به میزبانی آستان قدس رضوی نشست معاونین فرهنگی کلانشهرها را در مشهد برگزار می کنیم تا هماهنگی های لازم برای هر چه بهتر برگزار شدن جشن ها انجام شود.

وی افزود: برنامه های شهرداری حول دو محور اصلی اجرا خواهد شد که اولین حوزه مربوط به خدمات شهری است که مطابق مناسبت های کلان معاونت خدمات شهری شهرداری مسائل مربوط به ایمنی،اسکان و نظافت را اجرایی خواهد کرد.

معاون شهردار مشهدادامه داد:حوزه دوم فرهنگی است که برنامه ما در دو محور نشاط اجتماعی با استفاده از ظرفیت پارک ها و فرهنگسراها و در قالب برنامه های فراغتی ورزشی برگزار می شود و محور دوم با موضوع امام مهربانی شهر مهربانی که ۱۰۰ رویداد برای این موضوع تعریف شده‌است که با استفاده از توان شورای اجتماعی محلات برگزار می شود.

بختیاری گفت: اجرای برنامه های مشارکتی با سایر ارگان ها را در دستور کار داریم و هفته فرهنگ رضوی را با هماهنگی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) برگزار می کنیم. گلباران حرم و اجتماع بانوان در روز تولد حضرت معصومه(س) و همچنین حرکت نمادین کاروان در مشهد با همکاری شورای هیئات مذهبی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد:احادیثی در راستای همدلی با مشارکت آستان قدس تهیه شده که در مشهد نصب خواهد شد وبا همکاری شوراهای اجتماعی محلات جشنواره محله آرایی برگزار می شود و هشتاد مسجد محوری و کانونهای فرهنگی در جشن های این ایام مشارکت خواهند داشت.

وی تاکید کرد:برنامه ای برای استقبال ویژه از زائرین در این ایام با اهدای گل و هدایای فرهنگی نیز انجام خواهد شد.