داوود منفرد هنرمند و طنزپرداز رادیو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت برنامه های طنز بیان کرد: ما برنامه طنز در رادیو خیلی کم داریم و متاسفانه کسانی که در این حوزه کار می کنند خیلی طنز را نمی شناسند.

وی ادامه داد: برخی از طنزپردازان ما ضعیف عمل می کنند و همانطور که گفتم چون شناخت و تسلط ندارند متن های ضعیفی می نویسند درحالیکه متن در طنز خیلی اهمیت دارد و یک بازیگر یا گوینده طنز نمی تواند خودش روی متن هم کار کند.

این بازیگر اظهار کرد: همه طنازی و همه قوت یک کار به متن آن بازمی گردد و ما باید به دنبال نویسنده های خوب باشیم اما نمی دانم چرا نیستیم.

گوینده «صبح جمعه با شما» عنوان کرد: این برنامه که به تازگی اسم آن تغییر کرده است ابتدا ضعیف بود و حالا به تدریج دارد بهتر می شود اما باز هم به نویسنده های خوب نیاز دارد. ما طنزپردازهای خوب در کشور زیاد داریم، کسانی که دست به قلم هستند که باید آنها را پیدا کرده و از این افراد بهره ببریم.

منفرد تصریح کرد: گاهی طنزهای ضعیف را به من می دهند تا بتوانم با تیپی که می گیرم از ضعف آن بکاهم و طنازانه اش کنم ولی اگر طنز هیچ حرفی در درونش نداشته باشد نمی توان کاری کرد و من هم از اجرای این طنزها ناراضی بوده ام.

وی در پایان گفت: شاید به همین دلیل است که مردم اکنون کمتر به برنامه های رادیویی گوش دهند چون در یک برنامه طنز متن ها از محتوا و طنازی کمی برخوردار است و کمتر می توان به آنها لبخند زد.