صیدهای جدید گروهک منافقین از اسقاطی های غرب

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: گروهک منافقین روز گذشته نیز سیرک سالانه خود را در پاریس به روی صحنه برد و همانند هر سال رویای دست نیافتنی خود در خصوص تغییر حکومت در ایران را تکرار کرد.

نکته جالب در مورد نشست های گروهک منافقین این مورد است که این نشست ها تبدیل به فرصتی برای شخصیت های از رده خارج غربی شده تا با حضور در آن و بیان چند جمله در دشمنی با ایران، پاداش قابل توجهی را به دست بیاورند.

مقاماتی که سال ها است نامی از آنها شنیده نشده و دیگر تاثیری در تصمیم گیری های بین المللی ندارند. افرادی همچون «برنار کوشنر» وزیر خارجه فرانسه که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ در دولت این کشور حضور داشته و یا «جولیو ترتزی» وزیر خارجه پیشین ایتالیا.

در این نشست همچنین مقامات از رده خارج از کشورهای کانادا، آمریکا و عربستان نیز حضور داشتند.

«رودی جولیانی» که با ورود «جان بولتون» به کاخ سفید توانسته خود را به دولت آمریکا نزدیک کند نیز همواره در نشست های گروهک منافقین حضور دارد و بر اساس پول هایی که از این گروهک دریافت می کند اظهاراتی را علیه تهران ایراد می کند.

برای مثال وی در نشست روز گذشته مدعی شد که «اکنون به طور واقع بینانه می‌توان پایان ‌رژیم ایران را شاهد بود».

در همین رابطه چندی قبل ریچارد انگل خبرنگار ان‌بی‌سی نیوز در پیامی در توییتر نوشت: رودی جولیانی در گفتگو با ان‌بی‌سی نیوز گفت به خاطر نمی آورم چقدر پول از یک گروه مخالف ایرانی (گروهک منافقین) زمانی که در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا بود، دریافت کرده ام.

«جان گامبرل» خبرنگار آسوشیتدپرس نیز در گزارشی فاش کرد که یکی از مقامات ارشد کابینه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و دست کم یکی از مشاوران وی برای سخنرانی در جمع گروهک منافقین مبالغی پول از آنها دریافت کرده اند.

بر اساس این گزارش، «الین چائو» که در سال گذشته برای تصدی وزارت حمل و نقل در کابینه ترامپ از مجلس سنا رأی اعتماد گرفت، برای یک سخنرانی ۵ دقیقه ای در سال ۲۰۱۵ میلادی در تجمع گروهک منافقین مبلغ ۵۰ هزار دلار وجه نقد دریافت کرده است.

سناتور «جان مک کین» نیز از چهره هایی است که سابقه حضور در نشست های منافقین را دارد و تصاویر متعددی از وی در این رابطه منتشر شده است.

«جان گامبرل» خبرنگار آسوشیتدپرس در ادامه این گزارش چنین افشاگری می کند: چند نفر از مقامات سابق آمریکا از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات از جمله سخنگوی سابق کاخ سفید و مشاور ترامپ یعنی «نیوت گینگریچ» نیز برای گروهک منافقین سخنرانی کرده‌اند. «رودی جولیانی» که اکنون از نزدیکان ترامپ و عضو گروه مشاوران وی است نیز مبلغ نامشخصی برای سخنرانی در میان این گروهک دریافت کرده است تا بر اساس خواسته های آنها سخنانی را بیان کند.

در خرداد ماه سال جاری نیز شبکه ان بی سی نیوز با اشاره به حضور افرادی چون جان بولتون و رودی جولیانی در دولت آمریکا، ارتباط دولت ترامپ با گروهک منافقین را قماری خطرناک توصیف کرده و گزارش داده بود: اظهارات بولتون و جولیانی و دیگر مقامات آمریکایی درباره لزوم «تغییر رژیم در ایران،خوشایندتر از هر چیز دیگری برای سازمان مجاهدین (منافقین) است. بولتون، جولیانی و دیگر مقامات حاضر در نشست‌های منافقین پول خوبی برای این کار دریافت می‌کنند.

این وضعیت در حالی است که در ماه گذشته گزارشی مستدل از آماده شدن سندی برای تغییر حکومت در ایران از سوی اندیشکده های آمریکایی به دستور بولتون، و توزیع این سند در میان مشاوران کاخ سفید منتشر شده بود.

هرچند بولتون از افشای مبالغی که از این گروهک دریافت کرده خودداری می‌کند، اما به گفته «جوآن استاکر» دبیر پایگاه «دیفنس پست»، بر اساس دفعات حضور او در این تجمعات و با در نظر گرفتن اینکه منافقین معمولا بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار بابت هر سخنرانی می‌پردازند، بولتون باید تاکنون بیش از ۱۸۰ هزار دلار از این گروه پول دریافت کرده باشد.

استاکر ،بولتون را «آدم» گروهک منافقین می‌خواند و می‌گوید حالا آدم آنها در کاخ سفید حضور دارد و به رئیس‌جمهوری آمریکا مشاوره می‌دهد.