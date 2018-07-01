به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اتفاقی غیر قابل پیش‌بینی که ممکن است برای خیلی از ما روی داده باشد و همیشه در مسافرت با هواپیما باید آماده مواجه شدن با آن باشیم ولی چه دلایلی وجود دارد که پرواز کنسل می‌شود؟ در این شرایط ما باید چگونه با آن برخورد کنیم؟

ایرپلین تیکت در یادداشتی به موضوع کنسلی پرواز و راه‌کارهایی برای مقابله با آنها می‌پردازد. در این یادداشت آمده است: عوامل زیادی می‌تواند موجب ایجاد مشکل و در نتیجه لغو پرواز شود. در واقع قوانینی از سمت شرکت‌های سازنده هواپیما و همچنین ایرلاین‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد قرار گرفتن هواپیما در چه شرایطی می‌تواند در هنگام پرواز خطرناک باشد که یکی از مهم‌ترین این عوامل شرایط نامساعد آب وهوا و سرمای شدید است.

عواملی همچون باران و برف شدید، مه، طوفان و رعد برق و همچنین سرما و بادهای شدید می‌تواند شرایط خطرناکی را به‌وجود آورد و در نتیجه در این مواقع پرواز لغو می‌شود. همیشه در هنگام خرید بلیط هواپیما، یادتان باشد با چک کردن شرایط آب و هوایی مبدا و مقصد مورد نظر و همچنین در نظر گرفتن آب و هوای دیگر نقاط در طول مسیر پروازی می‌توانید تا میزان زیادی زیادی از این موضوع مطلع شوید. همچنین سعی کنید بعد از خرید بلیط هواپیمای سفرتان، وب‌سایت ایرلاین مربوطه را چندین بار چک کنید و مطمئن شوید که بیشتر صندلی‌های پروازتان به فروش رسیده است، چون گاهی اوقات ایرلاین‌ها به دلیل پر نشدن صندلی‌های هواپیما، پرواز را کنسل می‌کنند.

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر کنسلی هواپیما، ناوگان هوایی کشور و عدم وجود هواپیماهای جدید است که همین امر موجب بروز مشکلات فنی هواپیما می‌شود به طوری که طبق تحقیقات ۷۷ درصد پروازهای کشور به همین دلیل لغو می‌شوند. مشکلات در مدیریت ترافیک هوایی نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر کنسلی هواپیما به شمار می‌رود.

به علاوه در هنگام خرید بلیط هواپیما یادتان باشد تا جای ممکن، از ایرلاین‌هایی که سابقه کنسلی زیادی دارند، خرید نکنید. بنابراین چک کردن این موضوع در یک وب‌سایت معتبر همانند ایرپلین تیکت علاوه بر اینکه لیستی از تمامی پروازها را در اختیارتان قرار می‌دهد، اطلاعات کاملی از نوع هواپیما و ایرلاین نیز در اختیارتان قرار می‌دهد که می‌توانید آگاهانه‌تر و مطمئن‌تر اقدام به رزرو یا خرید بلیط هواپیما کنید.

همچنین موضوع دیگری که گاهی می‌تواند بر کنسلی هواپیما موثر باشد، امکان کنسلی هواپیماهای کوچک است که مقاومت و ایمنی کمتری در شرایط نامساعد دارند. همچنین چک کردن اینکه هواپیمای مورد نظرتان الان در چه موقعیتی قرار دارد و آیا به سمت فرودگاه مبدا حرکت کرده است یا نه، می‌تواند به شما کمک کند تا زودتر از این موضوع مطلع شوید.

عوامل دیگری همانند جنگ و بلایای طبیعی همانند سیل و زلزله هم می‌تواند موجب لغو شدن پرواز شود که این موضوعات خارج از دست بوده و برای حفظ امنیت مسافران صورت می‌گیرد. در فرودگاه حواستان باشد وقتی در نزدیکی مسئولان گیت هستید، اگر همانطوری که به صفحه کامپیوتر خود نگاه می‌کنند کلمه decision را به زبان آورند، یعنی پرواز شما در دست بررسی است و هر لحظه امکان دارد اعلام کنند که پروازتان کنسل شده است.

در هنگام کنسلی پرواز چه کار کنیم؟

مهم‌ترین موضوعی که در مواقع کنسلی هواپیما وجود دارد این است که از قوانین کنسلی پرواز آگاه باشید. هر ایرلاین در صورت کنسل شدن پرواز، قوانین مخصوصی را برای جبران خسارتی که به مسافر وارد کرده، دارد که می‌توانید با مطالعه قوانین کنسلی ایرلاین‌ها با آگاهی کامل بلیط سفر خود را خریداری کنید.

همچنین یادتان باشد هنگامی که بلیط خود را از یکی از آژانس‌ها و وب‌سایت‌های مسافرتی خریداری می‌کنید، مسئولیت کیفیت و پرواز، کنسلی، تاخیر و تعجیل در زمان پرواز بر عهده ایرلاینی که بلیط را از آن خریداری کرده‌اید، است و آژانس یا شرکت فروش بلیط تنها وظیفه دارد که با اطلاع‌رسانی مسافر، طبق قوانین شرکت‌های هواپیمایی عمل کند.

به عنوان مثال وب‌سایت ایرپلین تیکت خود صادرکننده بلیط پروازهای سیستمی است و هنگامی که پروازی از طرف ایرلاین کنسل می‌شود، مطابق با قوانین مربوط به ایرلاین عمل کرده و به‌جز موارد مربوط به آن تمامی مسئولیت‌ها بر عهده این شرکت خواهد بود.

از طرفی دیگر ایرپلین تیکت تنها گردآوردنده اطلاعات فروشنده بلیط‌های چارتری است و انجام کنسلی بلیط و استرداد مبلغ و همچنین برخورد با چارتر کننده در مواقعی که مشکلی پیش می‌آید، بر عهده این شرکت خواهد بود. به علاوه زمانی که پرواز به هر دلیلی توسط ایرلاین لغو می‌شود و یا تاخیر بیش از دو ساعت داشته باشد، مسافر می‌تواند به دفتر فرودگاهی شرکت اعلام کند که از سفر منصرف شده و وجه خود را به طور کامل دریافت کند.

مورد دیگری که در هنگام خرید بلیط باید رعایت کنید این است که از شرکت و یا وب‌سایتی بلیط خود را تهیه کنید که به بهترین شکل بلیط در مواقع کنسلی بلیط‌های شما را ضمانت کند و جالب است که بدانید ارائه بیمه کنسلی پرواز برای اولین بار در ایران توسط وب‌سایت AirplaneTicket.ir صورت گرفته است. به این شکل که با ضمانت پروازهایی که به صورت مستقیم از طرف ایرلاین کنسل شده باشد تا ۲۰ هزار تومان بیشتر برای تهیه بلیط مجدد به شما می‌پردازد تا به راحتی بلیط جایگزین خود را خریداری کنید. بعد از اینکه از قوانین مربوط به کنسلی آگاه شدید، اگر هنوز در فرودگاه هستید به شرکت هواپیمایی خود زنگ بزنید و با راهنمایی کارشناسان شرکت بلیط جدید برای سفرتان رزرو کنید.

در نظر داشته باشید، هنگام خرید بلیط هواپیما تا جای ممکن سعی کنید برنامه سفر خود را در زمان‌های مشکوک که احتمال لغو وجود دارد، قرار ندهید. برای مثال زمان‌هایی که هوا برفی و طوفانی است امکان به وقوع پیوستن این موضوع بیشتر می‌شود.