محمدرضا آریانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ساعت ۱۴:۱۵ روز شنبه آتش سوزی از زمین‌های کشاورزی حاشیه منطقه مسکونی شهرک فراغی کلاله آغاز شد و به دلیل وزش باد شدید و گرمی هوا مهار آتش سوزی مزارع میسر نشد.

وی افزود: حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی در آتش سوخت و در نهایت آتش به جنگل سرایت کرد.

جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ادامه داد: جنگل‌های این منطقه دشت کاشت بوده و از تراکم بالایی برخوردار است و افتادن آتش به درختان سوزنی برگ و کاج‌ها، آتش را شعله ورتر کرد.

وی با اشاره به این‎‌که در بررسی اولیه به نظر می‌رسد حدود ۷۰ تا ۸۰ هکتار از جنگل‌های دست کاشته منطقه در آتش سوخته است، اضافه کرد: نیروهای یگان حفاظت، مدیریت بحران، نیروهای امدادی از آب و فاضلاب، آتش نشانی، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و اهالی بومی برای اطفاء حریق در منطقه حضور دارند اما تعداد کم نیروها، دمای بالای ۴۷ درجه منطقه و باد شدید مانع از اطفاء کامل حریق شده است.

امکانات داریم، نیرو نداریم

آریانفر با اشاره به این‎‌که تاکنون آتش از چند نقطه مهار شده است و گستردگی آتش و شرایط طبیعی باعث شده اطفاء کامل میسر نشود، تصریح کرد: در حال حاضر امکانات کافی داریم اما کمبود نیرو و خستگی نیروهای امدادی موجود در منطقه کر اطفاء را سخت کرده است.

وی با بیان این‌که از تهران درخواست دو فروند بالگرد کرده‌ایم، گفت: یکی از بالگردها به نزدیکی محل حریق رسیده است و یکی دیگر حرکت کرده و به زودی به فرودگاه گرگان می‌رسد.

آراینفر خاطرنشان کرد: گرمای زیاد و شرایط منطقه جنگل‌های استان را مستعد آتش سوزی کرده و هرگونه سهل انگاری و بی احتیاطی می‌تواند باعث وقوع آتش سوزی گسترده در جنگل‌های استان شود.