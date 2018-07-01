محمدرضا آریانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ساعت ۱۴:۱۵ روز شنبه آتش سوزی از زمینهای کشاورزی حاشیه منطقه مسکونی شهرک فراغی کلاله آغاز شد و به دلیل وزش باد شدید و گرمی هوا مهار آتش سوزی مزارع میسر نشد.
وی افزود: حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی در آتش سوخت و در نهایت آتش به جنگل سرایت کرد.
جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ادامه داد: جنگلهای این منطقه دشت کاشت بوده و از تراکم بالایی برخوردار است و افتادن آتش به درختان سوزنی برگ و کاجها، آتش را شعله ورتر کرد.
وی با اشاره به اینکه در بررسی اولیه به نظر میرسد حدود ۷۰ تا ۸۰ هکتار از جنگلهای دست کاشته منطقه در آتش سوخته است، اضافه کرد: نیروهای یگان حفاظت، مدیریت بحران، نیروهای امدادی از آب و فاضلاب، آتش نشانی، بخشداریها، دهیاریها و اهالی بومی برای اطفاء حریق در منطقه حضور دارند اما تعداد کم نیروها، دمای بالای ۴۷ درجه منطقه و باد شدید مانع از اطفاء کامل حریق شده است.
امکانات داریم، نیرو نداریم
آریانفر با اشاره به اینکه تاکنون آتش از چند نقطه مهار شده است و گستردگی آتش و شرایط طبیعی باعث شده اطفاء کامل میسر نشود، تصریح کرد: در حال حاضر امکانات کافی داریم اما کمبود نیرو و خستگی نیروهای امدادی موجود در منطقه کر اطفاء را سخت کرده است.
وی با بیان اینکه از تهران درخواست دو فروند بالگرد کردهایم، گفت: یکی از بالگردها به نزدیکی محل حریق رسیده است و یکی دیگر حرکت کرده و به زودی به فرودگاه گرگان میرسد.
آراینفر خاطرنشان کرد: گرمای زیاد و شرایط منطقه جنگلهای استان را مستعد آتش سوزی کرده و هرگونه سهل انگاری و بی احتیاطی میتواند باعث وقوع آتش سوزی گسترده در جنگلهای استان شود.
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