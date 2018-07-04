ژاوی گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «الرایه» قطر به نقل از رسانه های اسپانیایی مدعی شد ژاوی هرناندز هافبک پیشین تیم بارسلونا که در تیم السد قطر بازی می کند، گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال اسپانیا است.

تا پیش از شروع جام جهانی روسیه، لوپتگی سرمربی اسپانیا بود اما فدراسیون فوتبال اسپانیا به خاطر امضای قرارداد وی با باشگاه رئال مادرید، این مربی را از کارش برکنار کرد. فرناندو هیرو در ۴ بازی اسپانیا در جام جهانی روسیه سرمربی این کشور بود.

فدراسیون فوتبال اسپانیا چند گزینه دیگر هم به جز ژاوی مدنظر دارد و باید دید انتخاب آنها در نهایت کدام مربی است.

تیم السد حریف تیم فوتبال استقلال ایران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است.