۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹

در جلسه علنی مجلس صورت گرفت؛

مخالفت مجلس با کلیات طرح «حمایت از کالای ایرانی»

نمایندگان مجلس با کلیات طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به دلیل تکراری بودن مواد این طرح مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این طرح دارای ۲۵ ماده بود و کمیسیون آموزش و تحقیقات، صنایع و کمیسیون حمایت از تولید ملی آن را مورد بررسی و تصویب قرار داده بودند.

این طرح دارای فصول و تعاریف، حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی (پروژه ای) در ارجاع کار، حمایت از کالای ایرانی و خریدهای مصرفی غیرطرحی (غیر پروژه ای)، نظارت و بازرسی است.

نمایندگان پس از بحث و بررسی این طرح با ۹۲ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات آن مخالفت کردند

وکلای ملت معتقد بودند بسیاری از مواد این طرح تکراری است و مواد جدیدی در خصوص حمایت از کالای ایرانی وجود ندارد.

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
      وقتی کالای داخلی کیفیت ندارد مگر آدم دیوانه است کالای بی کیفیت را گران بخرد

