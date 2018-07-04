مخالفت مجلس با کلیات طرح «حمایت از کالای ایرانی»

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این طرح دارای ۲۵ ماده بود و کمیسیون آموزش و تحقیقات، صنایع و کمیسیون حمایت از تولید ملی آن را مورد بررسی و تصویب قرار داده بودند.

این طرح دارای فصول و تعاریف، حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی (پروژه ای) در ارجاع کار، حمایت از کالای ایرانی و خریدهای مصرفی غیرطرحی (غیر پروژه ای)، نظارت و بازرسی است.

نمایندگان پس از بحث و بررسی این طرح با ۹۲ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات آن مخالفت کردند

وکلای ملت معتقد بودند بسیاری از مواد این طرح تکراری است و مواد جدیدی در خصوص حمایت از کالای ایرانی وجود ندارد.