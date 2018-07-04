به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتاب‌های میچکا، این کتاب داستان خرسی به نام کارآگاه پادی است که در دل یک جنگل به حل و فصل مسایل بحرانی و معمایی می پردازد ... در این کتاب خوانندگان با موضوعی محیط زیستی نیز درگیر می شوند. این کتاب ساختاری معمایی دارد و به زبان طنز به طرح مساله می پردازد.

در بخشی از کتاب «کارآگاه پادی» می خوانیم: «اتوبوس از تنها خیابان ماشوان گذشت و به جاده جنگلی رسید. پادی خرسه منتظر فرصت بود و چشم از راننده فش فشو برنمی داشت. سنجاب ها با دلهره نگاه می کردند. فش فشو تند تند دماغش را بالا می کشید و حواسش به پادی خرسه نبود. نزدیک بلوط بزرگ، سنجاب قرمز بزرگ پرید بالای صندلی. هر پنجاه سنجاب از او تقلید کردند.»

نوشین شعبانی حدود ۲۰ سال است که برای کودکان می‌نویسد. همسایه های تازه، آفرین به دردونه دختر یکی یکدونه، سی گل و کبوتر دعا، هدیه‌ای برای دوست، جوجه های ناز پرحنا برخی از آثار این نویسنده اند. گفتنی است اثر «کارآگاه پادی» پیشتر به مرحله دوم جشنواره «پرنده ی آبی» نیز راه یافته است.

این کتاب ۱۸ هزارتومان قیمت دارد و مناسب گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ است.