به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت روز ۱۲ تیرماه سالروز حمله ناوجنگی آمریکایی به هواپیمای مسافربری کشورمان مطلبی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

در این مطلب آمده است:

«۱۲تیر ۶۷، در حمله فاجعه بار ناو جنگی آمریکا به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران، ۲۴۸ ایرانی، ۴۲ تبعه هند و پاکستان و امارات عربی متحده و یوگسلاوی، شامل ۱۵۶ مرد و ۵۳ زن، ۵۷ کودک ۲ تا ۱۲ ساله، ۸ کودک زیر ۲ سال و ۱۶ خدمه هواپیما جان خود را از دست دادند.

سال‌ها بعد ناخدا راجرز، فرمانده ناو وینسنس از رئیس جمهور آمریکا نشان افتخار گرفت.

جنگ به ملت ایران نشان داد که اگر قدرت نداشته باشیم، نه در آسمان و نه در زمین امنیت نخواهیم داشت. قدرت نیز بدون اقتصاد قوی و مردان شهادت‌طلب بدست نمی‌آید.»