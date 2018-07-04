اتمام تصویربرداری سریال «آسمان هوای باران دارد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، امیر پوررحمانی تهیه کننده سریال «آسمان هوای باران دارد» درباره آخرین خبر از ساخت این سریال گفت: ما آخرین سکانس ها را در بیمارستان مفرح تهران با حضور مرجانه گلچین، بهرنگ علوی، بابک کریمی و فریبا کوثری تصویربرداری کردیم.

وی ادامه داد: از آنجایی که تدوین همزمان با فیلمبرداری در حال انجام بود، می توانم بگویم ۹۵ درصد سریال تدوین شده است و در حال حاضر در حال تکمیل کردن قسمت های مختلف سریال با تصاویری هستیم که در چند روز گذشته ضبط کرده ایم.

این تهیه کننده درباره تاریخ پخش سریال هم عنوان کرد: با توجه به کنداکتور شبکه یک و با توجه به موضوع سریال که رویکرد مدرسه محوری دارد، دوست دارم سریالم در مهر ماه و همزمان با ایام بازگشایی مدارس روی آنتن برود و امیدوارم با تصمیم مدیران شبکه یک این اتفاق بیفتد.

«آسمان هوای باران دارد» داستان خانواده ای است که برای ادامه تحصیل دختر بزرگشان در مقطع دکترا راهی تهران می شوند اما خواسته یا ناخواسته درگیر موضوعاتی می شوند که دستمایه قصه های این سریال است.

مرجانه گلچین، فریبا کوثری، بابک کریمی، فریبا جدیکار، بهرنگ علوی، علی عمرانی و تیما پوررحمانی از بازیگران سریال هستند.

عوامل تولید این سریال عبارتند از کارگردان شهرام شاه حسینی، نویسنده احمد رفیع زاده، مدیرتولید مریم فاطمی، مدیر برنامه‌ریزی مهدی آقایی، دستیار اول کارگردان حسین خضوعی، مدیر تصویربرداری سجاد حیدری، طراح صحنه و لباس نازنین توسلی، مدیر صدابرداری یاسر رمضانی، طراح گریم میشا جودت، مدیر تدارکات علی قادری، منشی صحنه زهرا مهدوی، عکاس امید صالحی.

سریال «آسمان هوای باران دارد» به تهیه کنندگی امیر پوررحمانی کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ۳۰ قسمت ۴۰ دقیقه ای در حال تولید است.